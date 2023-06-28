В Краснодаре открыли учебную молочную ферму под управлением искусственного интеллекта

Первую в России учебную молочную ферму под управлением искусственного интеллекта (ИИ) открыли в учебно-опытном хозяйстве «Краснодарское» на базе Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Умная» ферма на 55 голов крупного рогатого скота является первой очередью Центра молочных компетенций. Проект реализуют по федеральной программе «Приоритет 2030».

Благодаря внедрению в производственные процессы ИИ для управления комплексом необходим один сотрудник. За состоянием каждого животного можно следить в режиме онлайн, а также регулировать процессы кормления и доения. Специалисты подсчитали, что инновации позволят вдвое увеличить надой, до 50 л в сутки. В будущем на базе Центра молочных компетенций планируют создать эмбриональный центр, центр геномных исследований, лаборатории оценки качества кормов, почвы и молока и пр.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что новый Центр молочных компетенций отвечает всем главным запросам в рамках научного сопровождения животноводства: «Благодаря работе этой площадки в регионе создадут селекционно-генетическое ядро быков-производителей, а отрасль молочного животноводства получит технологии для повышения производительности».

Наталья Решетняк

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