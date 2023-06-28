Суд защитил интересы «Фортума»

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконными отказы Уральского управления Росприроднадзора в выдаче ПАО «Фортум» разрешений на временные сбросы загрязняющих веществ в водоемы для челябинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Надзорное ведомство выдало отказы из-за несоответствия плана мероприятий по охране окружающей среде федеральному законодательству. Суд посчитал, что Росприроднадзор нарушил права и законные интересы общества в сфере его экономической деятельности, поскольку без разрешений назначается повышенная плата за негативное воздействие на природу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд посчитал, что Росприроднадзор нарушил права и законные интересы "Фортума"

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Суд посчитал, что Росприроднадзор нарушил права и законные интересы "Фортума"

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

ПАО «Фортум» выиграл два судебных спора с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по поводу сброса загрязняющих веществ челябинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в озера Шелюгино и Первое соответственно. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иски энергетической компании о признании незаконными отказов в выдаче разрешений на временные сбросы. Решения опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Заявления в суд «Фортум» направил в марте этого года. Согласно материалам, в ноябре 2022 года компания обратилась в надзорное ведомство с заявлением о выдаче разрешения на временные сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в водные объекты для Челябинской ТЭЦ-1. В январе этого года аналогичное заявление было направлено по ТЭЦ-2. В обоих случаях Уральское управление Росприроднадзора уведомило «Фортум» об отказе по причине несоответствия приложенных к заявлениям планов мероприятий по охране окружающей среды (ООС) требованиям федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Согласно законодательству, разрешение на временные сбросы выдаются предприятиям при невозможности соблюдения ими нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ. Получить его можно только на период выполнения плана ООС, который не может превышать семи лет. При этом разрешение выдается на один год и должно ежегодно продлеваться.

В материалах судебных дел указано, что позиция надзорного ведомства сводится к несоответствию планов ООС правилам разработки таких документов, утвержденным приказом Минприроды РФ. «В том числе, потому что в план ООС включены мероприятия реализация которых не предусмотрена, а также загрязняющие вещества, установленные нормативы допустимых сбросов которых соблюдаются»,— говорится в материалах дела.

Суд отверг эти доводы, указав, что что планы содержат всю необходимую информацию, включая показатели и график снижения сбросов загрязняющих веществ, сроки начала и завершения каждого этапа, а «напротив мероприятий, которые не выполняются, указано — мероприятие не реализуется». План по сокращению сбросов в озеро Шелюгино рассчитан на 2020–2024 годы, в озеро Первое — 2022–2028 гг.

В решениях по двум искам суд приводит одинаковые доводы в пользу удовлетворения заявлений «Фортума». «Отсутствие разрешения на временные сбросы загрязняющих веществ влечет применение повышенного коэффициента при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также возможность привлечения общества к административной ответственности. Следовательно, отсутствие рассмотрения заявления нарушает права и законные интересы общества в сфере его экономической деятельности. В свою очередь, целью установления понижающих коэффициентов является стимулирование юрлиц к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий. Таким образом, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований заявителя»,— говорится в решениях. Суд обязал Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ПАО «Фортум».

Выяснить намерено ли Уральское управление Росприроднадзора обжаловать решения суда не удалось: на момент подготовки материала ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» не поступил. Запрос в ПАО «Фортум» также остался без ответа.

ПАО «Фортум» является российским подразделением финской Fortum. В конце апреля президент РФ подписал указ, разрешающий передачу 98% акций российского сегмента иностранной компании под временное управление Росимущества. «Фортуму» принадлежат четыре теплоэлектростанции в Челябинске, а также 50% уставного капитала гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе — ООО «Уралэнергосбыт». Также ПАО принадлежат три электростанции в Тюменской области, ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкортостане. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выручка компании превысила 79,7 млрд (82,5 млрд в 2021 году), чистая прибыль — 11,2 млрд руб. (18,6 млрд).

Росприроднадзор пытался добиться сокращения сверхнормативного сброса загрязняющих веществ с Челябинской ТЭЦ-2 в озеро Первое с 2015 года. Тогда надзорное ведомство обязало компанию разработать план мероприятий по снижению негативного воздействия до июля 2016 года. Однако компания этого не сделала. В октябре 2019 года Росприроднадзор согласовал для Челябинской ТЭЦ-2 план поэтапного достижения нормативов допустимого сброса, по которому предусмотрена полная реконструкция теплоэлектростанции с заменой угля на газ в срок не позднее 22 декабря 2025 года. В 2020 году «Фортум» выделил 230 млн руб. на реконструкцию очистных сооружений ТЭЦ-2. Тогда сообщалось, что работы планируется завершить до конца 2022 года.

На Челябинской ТЭЦ-1 также проводится реконструкция. В прошлом году энергокомпания выделила 3,8 млрд руб. на эти цели. Планируется вывести из эксплуатации физические изношенное и морально устаревшее оборудование, расположенное в «старом» главном корпусе ТЭЦ. Работы выполняет ООО «Комплексные энергетические решения» (Москва).

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что, если надзорное ведомство решит обжаловать решение суда, шансы на пересмотр невелики. «Исходя из материалов дела, “Фортум” включил в план OOC перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, что соответствует федеральному законодательству. Поэтому нет действительных материальных и процессуальных оснований для пересмотра решения в вышестоящих инстанциях»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова