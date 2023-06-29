Добыча притормозила

Выручка предприятий Сибири, осуществляющих добычу полезных ископаемых, с января по март 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 37% — до 956 млрд руб. Так, доходы компаний по добыче нефти в этот же период упали на –0%, угля — на 36%, газа — на 30%. Динамика, обусловленная санкциями, ограничивающими экспортные рынки, ведет к закрытию части производств, а в долгосрочной перспективе рост мощностей может сдерживаться нехваткой технологий и оборудования западных компаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольшее снижение в отрасли добычи сегодня демонстрирует нефтяной сегмент

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Наибольшее снижение в отрасли добычи сегодня демонстрирует нефтяной сегмент

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Добывающие предприятия регионов Сибирского федерального округа (СФО) в первом квартале 2023 года продемонстрировали снижение выручки на 37%, или 561 млрд руб., по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. В категории «добыча нефти» доходы компаний снизились на 40%, или 270 млрд руб., в сегменте «добыча угля» падение составило 36%, или 274 млрд руб., «добыча природного газа» — 30%, или 6,2 млрд руб.

Индекс промышленного производства в Сибири в целом, согласно последним данным Росстата, с января по апрель 2023 года составил 95,3% к соответствующему периоду предыдущего года, угля — 97,7%. В сводке Росстата данные о добыче нефти опубликованы только за февраль 2023-го, отрасль за этот период продемонстрировала снижение показателей на территории СФО в сравнении с прошлым годом на 5%.

Угля с началаф2023годагода по апрель предприятиями Сибири добыто в объеме 9,2 млн т, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Природного попутного газа добыто на 27% больше, чем год назад.

Снижение физических объемов добычи полезных ископаемых повлияло на денежные поступления в добывающих отраслях, свидетельствуют данные мониторинга Банка России. Так, на территории Сибири объем входящих платежей (все рублевые платежи, прошедшие через национальную платежную систему) в этом сегменте в апреле 2023 года снизился на 3,6% к соответствующему периоду 2022-го.

Барьеры нефти

Наибольшее снижение в отрасли добычи сегодня демонстрирует нефтяной сегмент. «Россия в марте заявила о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с, что и отразилось на объемах добычи по всей стране. При этом обесценивание руб­ля в апреле отчасти компенсировало такое сокращение»,— комментирует аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

В апреле 2023-го Россия и еще семь стран объявили о добровольном сокращении добычи нефти. Речь идет о периоде с мая до конца 2023-го. Из-за этого решения по итогам года добыча нефти существенно сократитс–

«По итогам года мы ожидаем снижение добычи нефти с учетом газового конденсата на 3–5% по сравнению с результатами за 2022годагод в ра–мере 535 млн т»,— комментирует Даниил Болотских.

Сегодня лидером по объему добычи нефти в Сибири является Красноярский край, на долю которого приходится около 50%. Регион, по последним данным Росстата, в феврале 2023-го добыл на 8% меньше, чем год назад.

Максимальное снижение показателей по объемам добычи нефти в феврале 2023 года среди регионов Сибири продемонстрировала Омская область, где индекс производства по сравнению с прошлым годом составил 65,9%. Регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе по добыче нефти.

В ряде сибирских регионов на снижение добычи нефти также влияет истощение традиционных месторождений. В Новосибирской области «Новосибирскнефтегаз» прекратил добычу нефти на Верх-Тарском, Восточно-Тарском и Малоичском месторождениях в декабре 2022 года. «Качество добываемой нефти ухудшилось, там стало намного больше воды, чем раньше, поэтому компания „Новосибирскнефтегаз“ приняла решение законсервировать месторождение»,— комментировал в апреле этого года вице-губернатор региона Сергей Семка. Причина ухудшения качества нефти, по мнению академика РАН Алексея Конторовича, в том, что предыдущий недропользователь превышал установленные планки нефтедобычи, вместо 1,2 млн т выкачивая в год до 2,1 млн т. По данным Росстата, индекс промпроизводства в добыче нефти и попутного газа в феврале 2023-го в регионе составил 94%.

В Томской области, согласно статистическим данным, добыча нефти и попутного газа в феврале 2023 года сократилась на 5%.

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Не дает угля

Еще один крупный сектор промышленности — добыча угля — в Сибири демонстрирует снижение показателей. Так, по итогам первых четырех месяцев 2023-го добыча угля в округе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 2%, следует из данных Росстата. В Кемеровской области, являющейся лидером в этом сегменте среди регионов России, добыто в это же время на 0,5% меньше угля. Угольные компании региона обес­печивают около 40% налогов Кемеровской области.

В начале июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о сокращении вывоза угля на экспорт в западном и южном направлениях. По его словам, ОАО «РЖД» с апреля принимает на погрузку не более 60–70% согласованных объемов. В ОАО «РЖД» не отмечали снижения погрузки в направлении портов северо-запада, говоря лишь о проблемах на юге. Дальнейшая перспектива роста добычи угля будет определяться после решения вопроса увеличения пропускной способности железной дороги, завил губернатор региона на полях ПМЭФ в июне 2023 года.

В соответствии с соглашением между Кузбассом и РЖД в 2023 году запланирован вывоз каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 53,1 млн т.

Такие же договоры, но на меньшие объемы, заключены с Хакасией, Тувой, Якутией и Бурятией.

Спрос на энергоносители на мировом рынке постепенно будет восстанавливаться, от этого будут зависеть объемы добычи в регионах. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК прогнозируют рост спроса на нефть более чем в 2,3 млн б/с по итогам 2023 года за счет восстановления китайской экономики, указывает Даниил Болотских. «В Китае основной прирост будет приходиться на нефтепродукты, которые используются в качестве сырья для нефтехимии, — нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ), спрос на которые в 2022–2028 годах увеличится на 1 млн б/с и 0,5 млн б/с соответственно»,— отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

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По прогнозам Минэнерго, добыча угля в России в этом году сохранится на уровне 2022-го. «Мы ориентируемся на цифры 440 млн т и 220 млн т добычи и экспорта соответственно»,— говорил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на полях международной выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение об увеличении поставок угля в КНР до 100 млн т в год.

Светлана Донская