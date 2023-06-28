Суд запретил вести строительство в городском парке Евпатории

Администрация Евпатории добилась судебного решения о запрете на ведение строительных работ в парке Фрунзе. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник.
Разбирательство началось после того, как в парке началось строительство колеса обозрения. Инвестором выступала компания «Парк "Забава"». При этом земельный участок, на котором велись работы, расположен в зоне охраны археологического слоя категории II. Мэрия также направила иск о признании регистрации права собственности предприятия на данные земли недействительным и возврате участка муниципалитету.
По решению суда на территории парка запретили вести любые строительные работы и совершать регистрационные действия с указанным участком.
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