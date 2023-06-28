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Директора ЛГБТ-группы «Выход» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал на 150 тыс. рублей по административному делу директора группы «Выход» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) по защите прав ЛГБТ Александра Воронова за то, что в марте текущего года он разместил пост в Telegram-канале сообщества без указания маркировки, которая указывает на статус иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

«Воронов, являясь должностным лицом, директором группы "Выход", 06.03.2023 в 13.30 в Telegram распространил материал иностранного агента СПб ЛГБТ-инициативной группы "Выход" без указания на то, что материал произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом либо касается деятельности такого агента»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

В соответствующий реестр ЛГБТ-группа «Выход» была включена Минюстом в декабре 2021 года.

Добавим, что накануне Смольнинский и Приморский райсуды вернули составителям материалы дела в отношении стриминговых сервисов компаний ПАО «Ростелеком» и ООО «Оккo». Ранее на них были составлены протоколы по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Однако недочеты в материалах не позволили принять дела к рассмотрению и вынести решение по ним.

Андрей Кучеров

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