Суд Петербурга вернул составителям протоколы на Okko и «Ростелеком» об ЛГБТ-пропаганде

Смольнинский и Приморский районные суды Санкт-Петербурга вернули составителям материалы дела в отношении «Ростелекома» и Okko. Ранее на стриминги компаний были составлены протоколы по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом 27 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приморский суд установил, что заключения экспертов представлены в копиях, которые не заверены надлежащим образом, часть материалов не подшита и не пронумерована, а сшитый материал содержит распечатку текстов законов и подзаконных актов, которые к делу не относятся. Также в материалах отсутствует опись, а видеоматериал на диске подколот степлером, а на конверте обозначения отсутствуют.

Как добавили в пресс-службе, недочеты не позволяют принять дело к рассмотрению и вынести законное и обоснованное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал три дела по статье об ЛГБТ-пропаганде (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП) в отношении стриминга Okko. Согласно составленным протоколам, на площадке Okko распространяли художественные фильмы с ограничением 16+, которые якобы демонстрировали «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

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