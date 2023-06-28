Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за попытку вступить в «Правый сектор»

Второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима 27-летнего жителя Москвы Ярослава Владыко. Из материалов суда следует, что он пытался вступить в «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская украинская организация).

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Ярославу Владыко также назначен запрет на три года на администрирование сайтов и штраф в размере 100 тыс. руб. Из карточки суда следует, что приговор огласили 27 июня.

Дело Ярослава Владыко поступило в суд 19 мая. Он признан виновным в приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и к участию в экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 30, ст. 275).

Ярослав Владыко — гражданин России, родился в украинском городе Новомиргород в Кировоградской области. В Москве живет с 2010-го.

Лусине Баласян