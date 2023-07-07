И ты скрулл

На Disney+ вышло «Секретное вторжение», марвеловский сериал, который пытается быть взрослым и обходится без супергероев.

Текст: Татьяна Алешичева

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Бывший директор организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), распавшийся в пыль после рокового Щелчка Таноса, а потом воскресший, но так и не оправившийся от этого безобразия, прозябает где-то на космической станции и больше не носит зловещую повязку на глазу, а отсвечивает тусклым бельмом в окружении уродливых шрамов. Снова вступить в игру заставляют Фьюри события на Земле: еще в 1995 году в обмен на лояльность к землянам он обещал инопланетному племени скруллов найти пристанище вместо их уничтоженной родины — но обещания не сдержал. В отместку зеленые рептилоиды решили колонизировать Землю, а поскольку они обладают способностью принимать человеческий облик, вычислить их крайне сложно. Еще они не боятся радиации, так что при содействии террористической организации «Америка против России» нашли способ очистить планету от людей. На заброшенной атомной станции в 300 км от Москвы скруллы готовят «грязные бомбы», чтобы устроить теракт: русские наверняка подумают на американцев, завяжется ядерная война, человеческой расе придет кирдык — и ага.

Создатели «Секретного вторжения» решили отступить от супергеройского марвеловского канона и придать зрелищу «реализма» — в той степени, в какой он сочетается с рептилоидами. За образец взяли лучшие шпионские шоу последних лет — «Американцев» и «Родину». Так что Фьюри и его подельники шарахаются по темным московским подворотням и мутят интригу — выглядит это так, будто Джон Ле Карре внезапно объелся белены и начал видеть зеленых человечков.

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В остальном все как взаправду: две сверхдержавы зачем-то грызутся за доминирование, мир наводнен шпионами, верить нельзя никому — кто угодно может оказаться скруллом (так, из второго эпизода мы узнаем, что британский премьер-министр и командующий силами НАТО не люди вовсе). Впрочем, скрулл не обязательно означает враг: закадычный друг Фьюри по имени Талос (Бен Мендельсон) — из тех скруллов, кто никого не хочет победить. От него Фьюри узнает, что на Земле укрылся уже миллион неприкаянных скруллов. «Ты совсем пропил свой рептилоидный разум!» — негодует защитник нашей планеты, на самом деле лишь констатируя, что Талос окончательно очеловечился. Но Фьюри, зараженный социальным пессимизмом, не верит, что на Земле хватит места всем: «Да люди даже друг с другом не могут ужиться. Мы воюем с тех пор, как стали прямоходящими. Для другого вида тут не хватит ни места, ни терпимости».

Так думает и бывший протеже Ника Фьюри, сирота Гравик (Кингсли Бен-Адир), молодой скрулл, родители которого погибли в космической битве: раз уж человечество такое неуживчивое, так и ну его совсем. Он и возглавит мятеж. В День народного единства (по версии американских сценаристов, его празднуют зимой, так что все русские в ушанках с кокардами, какие продают в сувенирных рядах) в Москве на площади Воссоединения, которую изображает Красная площадь, заставленная гигантскими матрешками, происходит теракт со взрывами «грязных бомб». К ужасу Фьюри, которому не удалось предотвратить трагедию, погибает одна из агентов «Щ.И.Т.» и две сотни гражданских. Ему пыталась помочь дочь Талоса Гайя (Эмилия Кларк в этой роли выглядит по-настоящему хрупкой и совершенно не похожей на Дейнерис из «Игры престолов»), но Гравик ее переиграл. Теперь Фьюри предстоит разруливать совсем недетскую историю, в которой разнонаправленные политические интересы грозят обрушить мир без всякого Таноса.

Единственное, в чем сценаристы Marvel не дотянули до реализма,— идея, что планету хотят взорвать молодые, вроде пассионарного Гравика, а не выжившие из ума маразматики-ястребы. Здесь старики — само благоразумие и сама элегантность: чего стоит одна специалистка из MI5 Соня Фолсуорт (Оливия Колман), которая во имя спасения мира изящно пытает рептилоида в подсобке московской мясной лавки. Неплох и старый вояка полковник Родс (Дон Чидл), когда-то друживший с Тони Старком, а ныне работающий на президента США. Он напутствует старину Фьюри: «Постарайся не устроить ядерный холокост до нашей следующей встречи». Но тут ведь такое дело: вы присмотрите за ним, а кто присмотрит за вами? Сдобрив фантастическую вселенную Marvel реализмом, авторы сериала создали странное зрелище — но не страннее, чем нынешняя реальность. Возникает лишь один вопрос: так это все натворили скруллы?

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