Операция «Ы» и другие приключения шерифа

В летнем российском прокате, где почти нет больших новинок, идет старомодная, словно из середины девяностых, криминальная комедия, в которой человеческой глупости, жадности и насилию противостоит местный шериф в исполнении Джона Хэмма (Дон Дрейпер из «Безумцев»). О бесхитростном, но увлекательном фильме про вечные пороки рассказывает Василий Степанов.

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В округе Бакленд, что в штате Нью-Мексико, переполох. Убита девушка в желтом: за Мэгги Мур сначала явно гнались, а потом застрелили — возмутительно жестокое преступление для такой провинциальной дыры. Дело осложняется тем, что за неделю до этого в пустыне был найден обгоревший труп другой Мэгги Мур, и теперь местному шерифу Сандерсу (Джон Хэмм) и его помощнику (Ник Мохаммед из «Теда Лассо») предстоит попотеть, чтобы связать два трупа. Зрителю, в отличие от служителей закона, детали криминальной коллизии с двумя умышленными убийствами известны с первых минут возникновения преступного замысла во всех деталях — и мотив, и заказчики, и исполнитель, и тягостные бытовые подробности злодеяния. Зло, конечно, банально. За планированием и совершением убийства двух Мэгги стоят вовсе не преступные картели или страшные маньяки, а самые обыкновенные, до поры до времени вполне добропорядочные граждане.

Практически каждому в округе Бакленд есть чем удивить местную полицию. Один продает в своей открытой по франшизе забегаловке заплесневелые сэндвичи, другой развесил в подвале нацистские флаги, третий коллекционирует детское порно. Да что говорить — и сам шериф не без греха: вдовец Сандерс тешит себя писательскими амбициями и прилежно, чтобы стать настоящим автором, посещает вечерние литературные курсы в школе, которую окончил лет сорок назад. В известной мере можно счесть этого героя автопародией постановщика, поздновато перешедшего в режиссуру из актерского цеха. «Мэгги Мур(ы)» для него вторая полнометражная работа.

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Криминальная комедия Джона Слэттери — того самого импозантного седого джентльмена, что с утра надирался виски в рекламном агентстве сериала «Безумцы» вместе с Джоном Хэммом в роли Дона Дрейпера,— прямо скажем, не поражает воображение. В конце концов все это мы уже видели-перевидели в девяностые. А тогда и преступники были смешливее и коварнее, и обыватели глупее. Первые полчаса «Мэгги Мур(ы)» заставляют вспомнить «Фарго» братьев Коэн, где горе-коммерсант в исполнении Уильяма Мейси заказывал похищение жены, а также комедийные неонуары, заполонившие экраны после первых успехов Тарантино,— вроде «Убить Зои» (1993) или «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995). Однако даже особо ничем не удивляя, картина Слэттери все же способна увлечь зрителя на свои полтора часа. С одной стороны, шутливо-сермяжным реализмом в описании американской обыденности — ведь всегда увлекательно заглянуть на грязную кухню бутербродного фастфуда и в душу седеющего деревенского детектива. А с другой — очарованием уверенного профессионального почерка.

Звезды работают в удовольствие. Сам будучи в первую очередь актером — в фильмографии у него более семи десятков работ,— Слэттери дает своим артистам бесшабашно насладиться героями. И Джон Хэмм, актер с безукоризненным пробором, такой несгибаемый в бесконечных ролях специальных агентов и полицейских, вдруг расцветает в обстоятельствах, которые скорее подошли бы Михаилу Жарову в образе милиционера Анискина. Хороша и подкатывающая к вдовому полисмену соседка в исполнении Тины Фей (их с Хэммом химия проверена сериалом «Студия 30»). Грозен главный злодей — брутальный рыжебородый увалень Хеппи Андерсон, который возникает перед жертвами с табличкой «Я глухой, у меня пистолет». Второй план не уступает первому: у каждого в этом ансамбле будет пара минут для актерского портфолио. Такая щедрость в наш функциональный век дорогого стоит.

В конце концов убаюканный актерским балаганом и недурственными диалогами Пола Бернбаума зритель к финалу фильма может не только позабыть, что давно знает, кто виноват, но и перестать волноваться о том, как именно виновные понесут заслуженное наказание. К чему нервничать, если можно просто сосредоточиться на неспешном течении экранной жизни и вместе с шерифом подвести итоги в формате бесхитростной меланхоличной прозы, вдохновением для которой послужила сама реальность. Кстати, сюжет фильма основан на событиях, имевших место в действительности, правда, не Нью-Мексико, а Техаса начала нулевых. Что ж, как известно всем живущим на свете, глупость человеческая и жестокость не имеют точной географической или временной прописки. Это вечные, непреходящие ценности, которыми буднично питается кинематограф.

В прокате с 29 июня

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