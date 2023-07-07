«Мир полон очевидных вещей, которые никто не замечает»

В июле 1891 года в журнале The Strand Magazine был напечатан рассказ Артура Конан Дойля «Скандал в Богемии» — формально второе появление Шерлока Холмса в печати, но именно с этой публикации принято отсчитывать всемирную славу гениального сыщика. Перечитали статьи и письма Конан Дойля и выяснили, откуда взялся Шерлок Холмс и зачем он понадобился своему создателю.

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Фото: ullstein bild / Getty Images 1925

Фото: ullstein bild / Getty Images

1

У меня была идея создать детектива, которого никакое преступление не могло бы сбить с толку и который был бы готов к любой чрезвычайной ситуации. Но это не детективная, а приключенческая повесть.

2

Шерлок Холмс — это литературное воплощение моих воспоминаний о профессоре медицины Эдинбургского университета, который ставил диагнозы людям, как только они входили, до того как они открывали рот. Он сам рассказывал им об их симптомах, подробности их жизни — и почти никогда не ошибался.

3

Его выдающаяся способность к дедукции временами проявлялась весьма театрально. Он мог обратиться к какому-то незнакомому человеку со словами: «А! Вы военный, сержант, служили на Бермудах. Как я это узнал, джентльмены? Он вошел в нашу комнату, не снимая головного убора, как следовало бы в санитарной комнате. То есть военный. Слегка властный вид в сочетании с возрастом говорит о том, что он был сержантом. Небольшая сыпь на лбу свидетельствует, что он был на Бермудах: такую сыпь можно подцепить только там». Так у меня появилась идея Шерлока Холмса. Шерлок совершенно бесчеловечен, у него нет сердца, но он обладает прекрасным логическим интеллектом.

4

Большая ошибка считать, что люди жаждут чего-то простого и приятного, что не оставит в них никакого следа. Они хотят сложных вещей, которые оставят в них след. Именно поэтому мои детективные истории стали такими популярными.

5

Детективная история — это форма эскапизма, но в то же время это способ изучить темную сторону человеческой натуры.

6

Поиск убийцы — это, по сути, головоломка, и читателю должны быть даны все подсказки, необходимые для ее решения, но не так много, чтобы решение было очевидным.

7

Идеальный детективный рассказ написать невозможно. Тип ума, который может породить идеально продуманную ситуацию, это не тот тип ума, который может превратить ее в художественный рассказ.

8

Мир полон очевидных вещей, которые никто не замечает.

9

Я устал от его имени. Я не могу пройти по улице без того, чтобы ко мне не обратились «мистер Холмс». Женщины падают из-за него в обморок, мужчины дерутся, а меня от него тошнит.

10

Жизнь безумнее всего, что когда-либо изобрел человеческий разум. Мы бы никогда не осмелились бы придумать вещи, которые являются банальными деталями нашего существования. Если бы мы могли подняться ввысь и оттуда посмотреть на человеческую жизнь со всеми ее странными совпадениями, случайными и намеренными пересечениями, удивительными цепочками событий и так далее, художественная литература показалась бы нам ужасно скучной.

11

Если бы я не убил Шерлока Холмса, я убежден, что он сделал бы это со мной.

12

Люди относятся к моим детективным историям как к простым приключенческим книгам, как если бы это была литература для мальчиков. В то время как я действительно стремился нарисовать точные типы живших тогда людей и потратил на это много труда и стараний, которые до сих пор совершенно не оценены критиками.

13

Я не могу представить себе рассказ о Шерлоке Холмсе без доктора Ватсона. Он — идеальный фон для Холмса, и его присутствие придает рассказам глубину и человечность. Без него Холмс был бы просто машиной, лишенной эмоций и сопереживания.

14

Насилие и правда оборачивается против насильника, и преступник обязательно попадет в яму, которую роет для другого.

15

«Подрядчика из Норвуда» я бы поставил на первое место во всей серии за тонкость и глубину. Возможное чувство разочарования в конце вызвано лишь тем обстоятельством, что никакого преступления совершенно не было, и поэтому читатель чувствует себя обманутым, но есть причины, по которым в некоторых историях можно обойтись без преступлений.

16

Когда вы избавляетесь от всего невозможного, тогда все, что остается, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой.

17

Мои занятия медициной дали мне хороший опыт наблюдения и дедукции, который я позже применил в работе. Создавая Шерлока Холмса, я опирался на свой опыт врача и знание человеческой анатомии и психологии.

18

По капле воды хороший логик мог бы сделать вывод о возможности существования Атлантики или Ниагары, не видя их и не слыша ни о том, ни о другом.

19

Вся жизнь — это великая цепь событий, природа которых становится известна всякий раз, когда нам показывают хотя бы одно ее звено.

20

Как и все другие искусства, наука дедукции и анализа — это та наука, которой можно овладеть только путем долгого и терпеливого изучения. Но жизнь недостаточно продолжительна, чтобы кто-либо из смертных смог овладеть ею в совершенстве.

Составила Анна Тимохина

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