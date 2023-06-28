VK выкупила права на долгосрочную аренду дома Зингера в Санкт-Петербурге

Компания VK Company Limited приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которому принадлежат права аренды в доме компании «Зингер» на Невском проспекте, 28 в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе VK. «Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании»,— добавили в VK. С 2010 года в доме Зингера находится штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из данных системы СПАРК, владелец ЗАО «Зингер» сменился в конце прошлой недели — 23 июня 2023 года. При этом сумму сделки VK не разглашает. В настоящий момент несколько компаний работают в доме Зингера по договорам субаренды. Цокольный и первый этаж занимает книжный магазин «Дом книги», у него в субаренде находится примерно 3 тыс. кв. м. Еще одну часть помещения занимает «Зингер Кафе», а также офисный отдел.

Ранее ЗАО «Зингер» было связано с предпринимателем и экс-владельцем ПАО «Балтийский банк» Андреем Исаевым. Тогда, в 1999 году, общество заключило договор аренды здания на Невском проспекте, 28 сроком на 49 лет. В 2014 году Балтийский банк попал под санацию Альфа-банка. Второй банк выступил в качестве правопреемника первого.

В феврале 2022 года было объявлено, что дом Зингера сменит владельца — Альфа-банк продаст права аренды помещения из-за невыгодных арендных предложений. Это было сделано после объявления Арбитражным судом Петербурга недействительными заключенных договоров субаренды. В Альфа-банке отмечали, что договоры заключали не они, а экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург