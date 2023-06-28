Садовод с «огнеметом» арестован за покушение на убийство двух человек

Советский районный суд Владивостока сегодня, 28 июня, удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на 1 месяц 29 суток мужчину, который обвиняется в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

«Мужчине предъявлено обвинение в том, что 25 июня 2023 года в результате конфликта с соседями он причинил мужчине обширные ожоги тела, а женщине насквозь пронзил шею стрелой»,— информирует надзорное ведомство.

Как рассказали ранее в управлении СКР по Приморью, конфликт между мужчиной 1958 года рождения, его соседом и председателем садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) возник 25 июня в поселке Трудовое. «Причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым»,— говорится в сообщении следствия.

Мужчину обвинили в краже электроэнергии, и ссора в итоге привела к тому, что дачник схватил баллон и поджег выходящую из него струю кислорода газовой горелкой. Огонь практически целиком накрыл соседа. По данным прокуратуры Приморья, мужчина получил «обширные ожоги 60% тела».

Затем разъяренный мужчины выстрелил в председателя СНТ из ружья для подводной охоты, стрела попала женщине в шею и застряла. Пострадавшие были госпитализированы, женщина уже прооперирована, врачи удалили стрелу. В больнице по горячим следам оказался и огнеметчик, он тоже получил ожоги.

В отношении агрессивного дачника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Сын подозреваемого заявил, что у отца «сдали нервы».

Подробнее о кнофликте в приморском СНТ «Ъ» рассказал в публикации «Садовод добрался до огнемета».

Алексей Чернышев, Владивосток