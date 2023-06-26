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Коммерсантъ FM
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Садовод добрался до огнемета

В Приморье в соседской разборке пострадали трое

В поселке Трудовое в пригороде Владивостока конфликт членов садоводческого товарищества привел к госпитализации трех человек. Мужчина, которого обвинили в краже электричества, выстрелом из ружья для подводной охоты прострелил шею женщине, председателю садоводческого некоммерческого товарищества, и из самодельного огнемета поджег соседа. В результате все трое оказались в больнице, возбуждено уголовное дело.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморью, конфликт между мужчиной 1958 года рождения, его соседом и председателем садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) возник 25 июня около дома по улице Василия Рябова в поселке Трудовое. «Причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым»,— говорится в сообщении следствия.

Мужчину обвинили в краже электроэнергии, и дискуссия в итоге привела к тому, что дачник схватил баллон и поджег выходящую из него струю газа газовой горелкой.

Огонь практически целиком накрыл соседа. По данным прокуратуры Приморья, мужчина получил «обширные ожоги 60% тела». Затем под горячую руку почувствовавшего себя оскорбленным мужчины попала председатель СНТ. Пущенная из ружья для подводной охоты стрела прострелила ей шею и застряла. Пострадавшие были госпитализированы, женщина уже прооперирована, врачи удалили стрелу. В больнице оказался и огнеметчик, он также получил ожоги.

В отношении агрессивного дачника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Сын подозреваемого заявил, что у отца «сдали нервы».

По версии сына, его родители полтора года конфликтуют с председателем СНТ, поскольку та якобы требует оплачивать электроэнергию «по выдуманному тарифу в десять раз больше». Вину отца за нанесение увечий женщине сын признает, но, по его словам, соседа тот «поджег случайно».

Алексей Чернышев, Владивосток

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