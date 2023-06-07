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Коммерсантъ FM
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Путин допустил рост ВВП России на 1–2% в этом году

По итогам 2023 года ВВП России может увеличиться на 1–2%, несмотря на замедление мировой экономики, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом в приветствии участникам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля. ПМЭФ пройдет 14–17 июня.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению господина Путина, «важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета». Также он считает важным выстраивание «оптимальной кооперации и логистики», совершенствование инфраструктуры, снижение неравенства и бедности. «По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%»,— сказал он.

Кроме того, президент назвал в числе приоритетов стимулирование рынка труда. Владимир Путин сказал, что в этой сфере требуется «тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий». Также он назвал важным донастройку «системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости».

Минэкономики РФ ожидает, что рост ВВП в 2023 году может превысить 1,2%. Согласно прогнозу Центробанка (ЦБ), на развитие экономики в 2023 году будет влиять внутренний спрос. ЦБ также уверенно ожидает повышения инфляционного давления в экономике летом 2023 года.

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