В Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла пенсионерка

Сегодня утром на дороге Благовещенск-Павловка столкнулись автомобили Toyota Corolla и Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии. В результате аварии 64-летняя пассажирка Toyota скончалась на месте. Двое водителей и два пассажира Chevrolet госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Благовещенский межрайонный прокурор Дмитрий Елизаров координирует на месте происшествия работу правоохранительных органов.

Прокуратура контролирует также установление обстоятельств по факту ДТП в Благовещенском районе, произошедшего вчера в пятом часу дня на 71 км дороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106 при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Mazda и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель ВАЗ и 31-летняя пассажирка иномарки скончались до приезда скорой помощи. 14-летний пассажир ВАЗ и водитель Mazda госпитализированы.

Майя Иванова

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