BMW X1 получил «спортивную» версию M35i

Компания BMW представила новую модификацию кроссовера X1 последнего поколения — «спортивный» вариант M35i.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография BMW X1 M35i Фото: BMW BMW X1 M35i Фото: BMW BMW X1 M35i Фото: BMW Следующая фотография 1 / 3 BMW X1 M35i Фото: BMW BMW X1 M35i Фото: BMW BMW X1 M35i Фото: BMW

Новинка отличается от других версий спортивным обвесом кузова с новыми бамперами, иной решеткой радиатора, увеличенным спойлером и выхлопной системой с четырьмя патрубками. Также автомобиль получил особые по дизайну 19-дюймовые колеса и зеркала заднего вида.

В салоне появились новый руль с «нулевой» меткой и подрулевыми лепестками, а в качестве опции доступны спортивные «ковши» с подсвечивающимся логотипом BMW M. Новый X1 M35i стал первой моделью в линейке марки с новой версией операционной системы BMW OS9 для штатной мультимедийной системы.

Автомобиль получил 300-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом с механической блокировкой переднего дифференциала. «Заряженная» версия получила подвеску с адаптивными амортизаторами и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом, усиленные тормоза и перенастроенное рулевое управление.

Продажи BMW X1 M35i в Европе начнутся осенью 2023 года. Напомним, премьера нового поколения BMW X1 состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK