Глава Севастополя Развожаев опроверг информацию о смерти семьи от отравления рыбой

Информация о том, что в Севастополе умерла семья из-за отравления токсичной морской рыбой, а губернатор города Михаил Развожаев «запретил раскрывать эту информацию, чтобы не допустить паники», является фейком. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Информация о якобы смертельном отравлении семьи появилась в украинских пабликах. Там же сообщалось, что опасный продукт, выловленный браконьерами, могут продавать на любом рынке города. Губернатор сообщил, что фейк распространяется с целью напугать людей и нанести ущерб предпринимателям.

Он подчеркнул, что контролирующие органы проверяют всю продукцию, поступающую на рынок. Кроме того, о случаях отравлений больницы обязаны сообщать в Роспотребнадзор.

«За последние дни случаев отравления рыбой в Севастополе не зафиксировано, и уж тем более смертельных. А самое главное, что если бы такой случай произошел — я бы первым информировал вас о таком»,— написал Михаил Развожаев.

Ранее фейком назвали информацию о прекращении автобусного сообщения между Херсонской областью и Крымом после удара ВСУ по Чонгарскому мосту.

Татьяна Ручкина

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