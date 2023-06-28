Прекращение автобусного сообщения между Крымом и Херсонской областью назвали фейком

Информация о прекращении автобусного сообщения между Херсонской областью и Крымом после удара ВСУ по Чонгарскому мосту является фейком. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В украинских СМИ появилась ложная информация о том, что Херсонская область отрезана от Крыма. Однако так утверждать нельзя, пишет Telegram-канал. До 30 июня действительно приостановлены прямые рейсы автобусов из Симферополя, Джанкоя и Ялты в Геническ. Но через Геническ ходит рейс Ялта — Мелитополь (отправление в 10:30 из Симферополя). Также работают рейсы из Симферополя в Мелитополь, Бердянск и Скадовск. С 1 июля запустят маршрут Мелитополь—Евпатория.

«По новому маршруту отправление из Геническа в Симферополь и Евпаторию состоится в 14:00 от автостанции Геническа. Из Геническа в Мелитополь отправление состоится в 16:00»,— сообщили в Минтрансе Херсонской области.

Татьяна Ручкина

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