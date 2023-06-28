Генерал полиции Александр Травников попал в тяжелое ДТП под Петербургом

Генерал-лейтенант полиции и экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД 49-летний Александр Травников попал в серьезную аварию на квадроцикле в Волосовском районе Ленинградской области. О ДТП стало сегодня утром, хотя инцидент произошел еще в ночь на 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Травников

Фото: Санкт-Петербургский университет МВД Александр Травников

Фото: Санкт-Петербургский университет МВД

Как пишет областной портал 47news, медики оценивают состояние Александра Травникова как тяжелое. По данным издания,генерал ехал на квадроцикле по грунтовой дороге недалеко от своего загородного дома. Не справившись с управлением, он столкнулся с препятствием.

Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спустя некоторое время его состояние несколько улучшилось, и он был переведен в хирургическое отделение.

49-летний Александр Травников начал службу в уголовном розыске в 1998 году, в 2017 году был назначен начальником УМВД по Центральному району Петербурга, а через год занял пост руководителя Санкт-Петербургского университета МВД. Весной минувшего года генерала Травникова освободили от должности по собственному желанию в связи с переменой места работы. В настоящий момент он находится в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург