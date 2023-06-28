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Зампред ЦБ Заботкин: сохранение текущего курса рубля несет значимый проинфляционный вклад

Ключевую ставку могут повысить на ближайшем заседании ЦБ

Ослабевший с начала года рубль при сохранении его нынешнего курса будет носить значимый проинфляционный вклад в течение года, считает зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. По его словам, это был один из факторов, которым руководствовался ЦБ при принятии решений по денежно-кредитной политике. На следующем заседании ставка может быть повышена, сообщил он.

Как уточнил господин Заботкин, сейчас номинальный обменный курс рубля слабее, чем был в январе 2022 года. «В прошлом году во втором полугодии крепкий обменный курс носил дезинфляционный вклад в динамику цен и был одним из факторов, который позволил быстро замедлить инфляцию во втором полугодии прошлого года. В течение этого года при сохранении курса на текущих уровнях он будет носить значимый проинфляционный вклад»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам зампреда ЦБ, довольно долго ставка 7,5% соответствовала тому, что в понимании регулятора способствовало цели стабилизировать инфляцию на уровне 4%. «Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную. ... Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной»,— сказал господин Заботкин.

В начале июня ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Регулятор оставляет этот показатель неизменным уже в шестой раз с сентября 2022 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 21 июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».

Лаура Кеффер

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