Уехавших за границу депутатов новосибирского горсовета лишили мандатов

Новосибирский горсовет на сессии сегодня, 28 июня, подавляющим большинством голосов лишил полномочий двух независимых депутатов — Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову. Основанием для такого решения была названа «утрата доверия» в связи с нарушением антикоррупционного законодательство.

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В представлении прокуратуры, ранее направленном в горсовет, указывалось, что депутаты нарушили антикоррупционное законодательство, не представив данные о заключенных ими сделках в 2022 году. Кроме того, по словам председателя комиссии по местному самоуправлению Игоря Атякшева, следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило со ссылкой на почерковедческую экспертизу, что «подписи на уведомлениях об отсутствия фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами Бойко (признан иноагентом.— "Ъ") и Пироговой, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом».

В ходе сессии присутствовавшие на ней депутаты большинством голосов отказались выслушивать пояснения Сергея Бойко, которыми располагал его помощник. Ранее госпожа Пирогова сообщала, что все необходимые документы были направлены почтой, но их отказались принять. Оба продолжительное время находятся за границей. Госпожа Пирогова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Господина Бойко признали иноагентом 31 марта 2023 года. Срок полномочий обоих истекал в 2025 году.

Депутаты лишатся полномочий с 4 июля, несколько дней дано на увольнение помощников. По данным Telegram-канала «Коалиция 2020», отражающего позицию ряда независимых депутатов горсовета, решение горсовета будет оспорено в суде. По данным «Ъ», в иске, в частности, может быть указано, что данных упомянутой почерковедческой экспертизы никто не видел.

Решением горсовета кураторство над двумя одномандатными округами, оставшимися без своих представителей, передано депутатам от «Единой России» и КПРФ.

Валерий Лавский, Новосибирск