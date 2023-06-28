Кассация оставила в силе приговор бывшему начальнику Пермского института нацгвардии

Кассационный военный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику Пермского военного института войск нацгвардии РФ Владимиру Купавскому, осужденному за взяточничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

В августе 2022 года Пермский гарнизонный военный суд признал господина Купавского виновным в получении шести взяток на общую сумму 1,9 млн руб., в том числе сопряженных с вымогательством, а также в двух случаях превышения полномочий. Как установил суд, деньги в сумме от 100 до 500 тыс. руб. офицер брал через посредников с родственников абитуриентов из Дагестана за поступление их в вуз. Кроме того, господин Купавский дал незаконные указания подчиненным вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов, а также испытаний по физической подготовке. В итоге отставной генерал был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам господин Купавский вины не признал. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защитники господина Купавского подали жалобу в кассационную инстанцию.

Как указано в кассационном определении, вынесенном 23 мая 2023 года, утверждение авторов жалоб о том, что приговор основан на предположениях, а также на противоречивых показаниях свидетелей, является необоснованным. Несостоятельными также являются доводы стороны защиты о неправильном зачете судом первой инстанции в срок отбывания наказания времени содержания Купавского под домашним арестом, поскольку большая часть преступлений, в связи с которыми была избрана эта мера пресечения, совершена после вступления в силу изменений в соответствующую норму Уголовного кодекса РФ. «Изложенное свидетельствует о том, что при рассмотрении дела существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона судами не допущено, в связи с чем оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется»,— говорится в определении.