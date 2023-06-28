В калифорнийской пустыне нашли тело пропавшего без вести актера Джулиана Сэндса

Тело актера Джулиана Сэндса обнаружили на горе Лысой в пустыне в Южной Калифорнии, сообщила местная полиция. В январе 2023 года его объявили без вести пропавшим после того, как господин Сэндс отправился в поход и горы и не вернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw/File Photo, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw/File Photo, Reuters

«Процесс опознания тела, обнаруженного на горе Лысая 24 июня 2023 года, был завершен, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда»,— сказано в сообщении полиции. Причины его смерти пока неизвестны.

13 января жена Джулиана Сэндса заявила о его пропаже. По ее словам, он ушел в поход в горы Сан-Гейбриел, где в то время была плохая погоды и была объявлена угроза схода лавины. Его автомобиль обнаружили в районе гор. С момента его пропажи было организовано восемь поисково-спасательных операций, последняя из них прошла в июне.

24 июня группа туристов сообщила шерифу города Фонтана об обнаружении останков человека на Лысой горе. Останки тела передали в полицию для опознания.

Джулиану Сэндсу было 65 лет. За свою карьеру он снялся в таких фильмах как «Комната с видом» (1985), «Чернокнижник» (1989) и многих других. Последний фильм с его участием «Сенека: О сотворении землетрясений» вышел 2023 году.

Олеся Павленко