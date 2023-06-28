РФ нарастила экспорт хлеба с маслом

По итогам 2022 года РФ вновь вошла в топ-20 мировых агроэкспортеров, следует из данных ITC Trade Map. Увеличение доли в мировом экспорте с 1,9% до 2,1% позволило стране подняться с 18-й на 17-ю строчку в рейтинге. В денежном выражении по итогам года российский экспорт продукции АПК вырос на 12%, до $41,6 млрд. Среди крупнейших покупателей российского продовольствия — Китай (12,3%), Турция (12,2%), Казахстан (8,2%), Белоруссия (6,7%), Южная Корея (5,6%) и Египет (5,3%).

Основным товаром агроэкспорта РФ остаются зерновые: их доля в экспорте за последние годы практически не менялась (незначительные колебания связаны с изменениями в объемах урожая) — на их вывозе Россия в прошлом году заработала более $13 млрд. Другим драйвером экспорта становится масложировая продукция (см. график), доля которой в общем объеме поставок увеличилась с 15,6% в 2019 году до 22% в 2022-м. Отметим, рост спроса на российские агротовары частично объясняется вызванным военной операцией РФ снижением экспорта Украины. Доли остальных составляющих в общей структуре экспорта либо практически не меняются (так, доля мясной и молочной продукции в экспорте 2019 года составляла 3,4%, а 2022-го — 4%), либо снижаются (особенно заметно сократилась доля рыбы — с 22% в 2019 году до 14% в 2022-м).

Как следует из данных ITC Trade Map, мировой экспорт продовольствия в 2022 году также обновил рекорд, превысив $2 трлн,— это на 7,4% больше, чем в 2021-м. На страны топ-20 пришлось 69,8% экспорта продукции АПК (в 2021 году — 67,9%). Лидером рейтинга агроэкспортеров остаются США, где продажи на зарубежные рынки за последний год выросли на 9,1%, до $193 млрд. На второе место поднялась Бразилия, увеличившая отгрузки на 35%, до $135 млрд. Нидерланды опустились со второго места на третье, нарастив вывоз агропродукции на 1,6%, до $121 млрд. В пятерку ведущих экспортеров вошли также Германия и обогнавший Францию Китай.

Среди крупнейших покупателей продовольствия первое место также занимают США: объем ввоза агропродукции за 2022 год увеличился на 15%, до $233 млрд. Второе место сохраняет за собой Китай ($224 млрд, рост на 7,2% за прошлый год). За ним следуют Германия ($117 млрд, рост на 3,7%), Нидерланды ($84 млрд, рост на 5,6%) и Япония ($83 млрд, рост на 8,6%).

Кристина Боровикова