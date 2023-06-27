«Новые люди» пошли в рост

Партия роста (ПР) и «Новые люди» (НЛ) образовали политический союз. Как пояснили их лидеры Борис Титов и Алексей Нечаев на совместной пресс-конференции во вторник, объединение, по сути, является неформальным избирательным блоком: партийцы намерены отказаться от конкуренции на выборах и поддерживать кандидатов друг друга. Кроме того, союз должен стать платформой для широкой коалиции «всех прогрессивных сил России», готовых противостоять «архаичным» политическим тенденциям и инициативам — в частности, о реставрации плановой экономической системы. По мнению экспертов, сам факт объединения в массовом сознании будет воспринят положительно, при этом «старшим братом» в блоке будут «Новые люди», а Партия роста добавит им статусности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Новые люди» Андрей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Лидер партии «Новые люди» Андрей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Совместную пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС 27 июня открыл Алексей Нечаев. Он отметил неформальный характер союза, который станет основой для широкой коалиции «всех прогрессивных сил России»: «Не так важны сейчас ребрендинг и цвета, более важен вопрос о том, что будет с Россией, как нам сделать, чтобы она оставалась современной страной, чтобы она развивалась, чтобы действительно была построена экономическая независимость, технологическая независимость». Заодно лидер НЛ призвал к совместному противодействию политическим силам, которые «тащат нас в архаику, занимаются ресентиментом, пережевыванием старых чувств и символов».

Лидер ПР Борис Титов, с 2012 года занимающий пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, поддержал коллегу и прямо указал на риск реставрации командной экономической системы: «С большой опаской видим возможность возврата в наше "светлое" прошлое. Не только в выступлениях, но и в действиях мы видим точные совершенно очертания плановой экономики, советского устройства. И мы понимаем, что это действительно стало актуальной повесткой дня». По убеждению партийца, такой откат приведет к заметному падению уровня жизни граждан, товарному дефициту и, что страшнее всего, к нестабильности, беспорядкам и кровопролитию. «Сегодня, видя эту реальную угрозу, мы объединяемся, чтобы ей противостоять»,— заключил господин Титов. Участников нового союза он определил как прагматичных людей, выступающих за прогресс и развитие.

Оба политика несколько раз подчеркнули, что их партии исповедуют общие идеологические принципы: приоритет рыночной экономики, защита прав и поддержка бизнесменов, отказ от «запретительного» законотворчества.

Само объединение Борис Титов предложил неофициально называть «блоком» (создавать блоки формально не позволяет избирательное законодательство).

Две партии намерены выработать общую электоральную стратегию на предстоящих выборах, а главное для них — не выставлять кандидатов друг против друга. «Поэтому будем выставлять объединенных кандидатов: или за счет того, что одна партия не будет ставить кандидатов, а другая будет, или, если обе партии уже выставились, будем снимать в пользу наиболее сильного»,— разъяснил господин Нечаев. По его словам, это также касается выборов мэров и губернаторов. Озвучивать какую-либо конкретику партийцы пока отказываются — переговоры по каждому из субъектов, по словам Бориса Титова, только стартовали. Но лидер ПР уже сейчас не исключает, что сторонники его партии в отдельных регионах могут выдвинуться от НЛ, так как ее кандидатам не нужно для этого собирать подписи избирателей. При этом процедура согласования таких выдвиженцев пока никак не оформлена. «Мы не ставим это все в зависимость от формальных процедур. Это объединение на дружеских началах. Мы вместе решили идти на выборы, но формально это никак не прописывается»,— пояснил Борис Титов.

Необходимости в слиянии партий лидеры нового объединения пока не видят. Неформальный союз — это наиболее комфортная форма для работы на предстоящих выборах, тогда как даже сама юридическая процедура объединения может вызвать ненужные затруднения, считает Алексей Нечаев. Механизмы участия в дальнейших кампаниях и, в частности, президентской в 2024 году, по его словам, еще только предстоит выработать:

«Давайте пройдем осенние выборы. Есть много вещей, которые мы увидим, какие наши идеи отзываются и как. И много вещей протестируем».

Борис Титов, в свою очередь, не стал исключать ни слияния, ни возможности поддержки единого кандидата в 2024 году: «Кто знает, что будет в будущем, как сложится политическая ситуация, как будут развиваться события? Пока мы для себя выбрали период адаптации друг к другу и должны понять друг друга. Мы ведь представляем даже разные поколения. При том, что мы очень похожи, мы имеем и различия». Из последних господин Титов отметил поколенческий разрыв и указал, что его партия — это партия предпринимателей, которые «выросли и вышли в свет», тогда как «Новые люди» — это молодежь и бизнесмены, «у которых все впереди» (отметим, что разница в возрасте между Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым составляет всего шесть лет: первому — 56 лет, второму — 62 года).

Политолог Александр Немцев считает, что объединение двух партий действительно может дать синергетический эффект. По его мнению, хотя «Новые люди» и выступают «старшим братом» в семействе праволиберальных партий за счет успеха на думских выборах, им недостает статусности, которую может дать ПР. «В партии Титова есть большое количество ярких людей, но у них не налажена партийная работа. Поэтому их результаты на выборах печальны,— поясняет эксперт.— Партия роста добавит союзу серьезных фронтменов, а "Новые люди" возьмут на себя общую организацию партийной работы — они это делать умеют».

Невысокий электоральный потенциал ПР в данном контексте почти не играет роли, полагает политолог Александр Кынев: «Важен сам факт объединения. Наше массовое сознание воспринимает подобные союзы позитивно, поэтому сама идея, что в партию приходят какие-то новые союзники, будет восприниматься как фактор ее усиления. Это привлечет внимание, голоса и может привлечь новых кандидатов и новые возможности». Поэтому союз с партией Бориса Титова поможет НЛ на выборах всех уровней и откроет возможности для удачного партийного брендинга, уверен эксперт: «Сам бренд "Новые люди" — достаточно скоропортящийся: сколько времени можно быть новым? В этом смысле можно будет переходить от новизны кандидатов к новизне проблем, переключить тему нового на тему развития. Упомянут союз прогрессивных сил. Думаю, все будет крутиться вокруг этого — прогресс, здравый смысл, будущее».

Григорий Лейба