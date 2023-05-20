В мечтах о миллионе айтишниц

Партия «Новые люди» в пятницу провела конференцию по выдвижению кандидатуры вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы. Мероприятие прошло на пляже в Серебряном Бору в формате пикника с шашлыками, которые готовил кандидат, а ели активисты. Лидер партии Алексей Нечаев из достоинств своего коллеги отметил чувство юмора, а сам господин Даванков в качестве своих программных предложений озвучил мораторий на точечную застройку и обучение женщин IT-специальностям, чтобы они зарабатывали не меньше мужчин, а также посетовал, что москвичи из спальных районов по-прежнему ездят в центр.

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О том, что на выборы мэра Москвы от «Новых людей» пойдет Владислав Даванков, было известно давно. В начале марта на конференции по случаю трехлетия партии ее председатель Алексей Нечаев намекал на его выдвижение, рассказывая, что он поскользнулся на «собянинской плитке» и сломал ногу.

Тема этого происшествия всплыла и во время конференции по случаю официального выдвижения, прошедшей 19 мая в неформальной атмосфере на московском пляже в Серебряном Бору. Владислав Даванков сообщил, что первый день ходит без трости, не забыв помянуть плитку.

Заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева, выступая на конференции, вспомнила свой опыт работы на посту мэра Якутска, одновременно «и простой, и сложный». «Нужно было просто общаться, слышать друг друга, побольше разговаривать. Самое сложное в работе мэра в том, что ты 24 часа в сутки отвечаешь за эту территорию, ты не начальник, а старший по городу»,— поделилась госпожа Авксентьева. По ее словам, идею постоянного диалога «Новые люди» будут продвигать во время московской кампании.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев пообещал, что все порядка 100 дней до выборов мэра «нам будет смешно», потому что Владислав Даванков — «человек с большим чувством юмора». Но вот в случае если он победит, «смешно не будет уже никому», то ли пообещал, то ли предостерег господин Нечаев. Он рассказал, что познакомился с господином Даванковым еще 20 лет назад, когда тот был студентом-первокурсником, и «за все эти годы он показал себя человеком дела». По словам Алексея Нечаева, москвичи заслуживают к себе отношения «как к взрослым», а «большие власти и городские власти по-прежнему большие воспринимают их как маленьких детей». Помочь тут, по мнению политика, может усиление роли муниципальных депутатов как представителей горожан.

Владислав Даванков не обманул ожиданий Алексея Нечаева и начал свое первое официальное предвыборное выступление с шутки, рассказав о том, как его одиннадцатилетний сын решил поучаствовать в создании программы кандидата и предложил отменить в Москве домашние задания в школах. Затем он заговорил о том, что важно «видеть тренды»: в Москве более миллиона человек работают удаленно, и примерно столько же в «гибридном режиме» (совмещают дистанционную работу с походами в офис). «Важно сломать тренд, когда люди спят в спальном районе и работают в центре. Это ведет к пробкам, к часам пик в метро. Нужно создавать больше пространств, где люди могут встречаться, обсуждать дела»,— заявил господин Даванков. Также он предложил объявить мораторий на точечную застройку. «Город вообще должен строиться по-другому,— распалялся кандидат в мэры.— По набережным нужно гулять, а не проноситься мимо в автомобиле на большой скорости». Наконец, политик предложил развивать IT-индустрию и привлекать в нее женщин, чтобы в Москве появился «миллион айтишниц», которые бы «зарабатывали не меньше мужчин».

Официальная часть конференции продлилась всего около получаса, после чего Владислав Даванков пригласил всех на шашлыки, которые отправился готовить самолично. Молодые активисты партии стремительно расправились с угощением.

Согласно официальной биографии, Владислав Даванков открыл свой первый бизнес в 14 лет, основав с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб. В 2013 году занял пост вице-президента компании Faberlic (основателем которой как раз и является Алексей Нечаев). В 2018 году перешел на работу заместителем руководителя АНО «Россия — страна возможностей». Организация курируется внутриполитическим блоком администрации президента и занимается проведением различных кадровых конкурсов среди молодежи и талантливых управленцев. В 2021 году господин Даванков возглавил предвыборный штаб партии «Новые люди» на выборах в Госдуму.

Напомним,18 мая исследовательская служба Russian Field опубликовала исследование, согласно которому Владислав Даванков оказался самым «неизвестным» кандидатом в мэры — о нем слышали лишь 6,8% москвичей.

На первом месте по узнаваемости — действующий мэр Москвы Сергей Собянин (96,8%), затем внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов (46,9%). Кандидат от ЛДПР Борис Чернышев знаком 16,3% москвичей, а представитель «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев — 11,8% жителей столицы. Опрос был проведен 12–13 мая среди 1 тыс. респондентов.

Ксения Веретенникова