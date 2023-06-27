«Мы просто глюк системы»

В Борском суде гособвинение представило доказательства приготовления троих подростков к массовому убийству учеников и сотрудников школы №121 Нижнего Новгорода. В основу дела легла переписка в Telegram и личный дневник одного из обвиняемых, в котором он подробно изложил планы нападения с использованием взрывчатки. В своем чате трое подростков16–17 лет, имеющих проблемы со здоровьем, обсуждали суицид, изучали рецепты бомб, планировали украсть дробовики и шутили о биологическом оружии. Одному из обвиняемых, признанному невменяемым, было назначено принудительное лечение, эту меру просят и второму фигуранту. Предполагаемый организатор нападения разговоры и переписку не отрицает, но утверждает, что не был готов убивать и не собирался реально нападать с оружием на школьников. Ответственность по инкриминируемой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Борском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о приготовлении к массовому убийству учеников и учителей нижегородской школы №121. Обвинение по этой особо тяжкой статье было предъявлено предполагаемому организатору несостоявшегося нападения Александру О-ву.

Следствие полагает, что полуслепой 17-летний подросток с двумя сверстниками, страдающими шизоаффективным расстройством депрессивного типа и параноидной шизофренией и признанными невменяемыми, следовали идеям движения «Колумбайн» (в РФ признано террористическим и запрещено) и обсуждали планы нападения.

Оно, по данным следствия, было намечено на 20 апреля 2022 года, очередную годовщину «Колумбайна». Однако в начале прошлого года все трое были задержаны.

Как рассказывал «Ъ-Приволжье», обвиняемый Александр познакомился со сверстником в детском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец», а третий обвиняемый учился в выбранной для нападения школе. Всех троих часто обижали одноклассники, ребята считали себя изгоями, задумывались о суициде и даже предпринимали попытки свести счеты с жизнью. Из-за одной такой попытки вскрылись намерения подростков атаковать школу: проводившие проверку полицейские нашли дневник, затем подростками и их перепиской в Telegram занялись сотрудники ФСБ.

Именно эти записи и легли в основу обвинения.

Дневник принадлежал предполагаемому сообщнику Александра, который подробно описывал свою жизнь и предстоящий массовый расстрел. 16-летний юноша писал о том, как «с другом Сашей решил отомстить людям и устроить второй "Колумбайн", и составил списки людей, которых предстоит убить».

Молодой человек интересовался пиротехникой и по просьбе Александра искал в интернете рецепты взрывчатых веществ и дымовых шашек, а компоненты для них купил на маркетплейсах и в магазине удобрений. В дневнике он рассказал, что прочитал книгу о сатане, разочаровался в боге, но уходить самостоятельно из жизни боялся, хотя понимал, что после нападения на школу окажется в аду. Александр писал друзьям в чате, что боялся убивать школьников, поэтому предлагал стрелять в конечности: «Получить пулю в ногу больнее, чем в голову».

Приятели собирались украсть охотничьи ружья ТОЗ 12-го и 16-го калибров у знакомого и отца-охотника одного из них. Кроме дымовых шашек они обсуждали возможность использовать хлор и другие боевые отравляющие вещества, а также бактериологическое оружие. Якобы один из них знал, где можно найти споры сибирской язвы, но соучастники в этом сомневались.

«Я не хочу жить в этом мире. Я давно не чувствую нормальных эмоций. Лишь ненависть и бесконечную злобу к бесцельно живущим людям. Но больше всего я ненавижу себя», — объяснял свои мотивы один из обвиняемых, которому на следствии поставили диагноз о психическом нездоровье. На подготовку к шутингу подростки отвели себе 140 дней, чтобы тщательно продумать план, составить список жертв, добыть оружие и собрать взрывное устройство, рассчитанное на комнату размером со школьный кабинет.

Александр на следствии рассказал, что время требовалось ему для принятия решений: он долго сомневался, способен ли убить человека. По первоначальному плану предполагалось, что двое зайдут в школу, бросят дымовые шашки, устроят стрельбу, а третий останется на крыльце и станет стрелять выбегающим людям в спину.

«Мир — матрица, люди — человечий код, а мы с тобой просто глюк системы, разрушающий систему, которую построили люди, сами все утвердили и сами все нарушили», — так описывали свое мироощущение подростки.

На основании записей следствие сделало вывод о том, что они собирались взять заложников, понимали, что могут погибнуть при столкновении с силовиками, и для этого планировали оставить по последнему патрону, чтобы убить друг друга, если выживут при штурме. С помощью оружия они также планировали освободить одного из приятелей, находившегося в психиатрической больнице.

Родители Александра не поверили силовикам, что их сын готовил вооруженное нападение, считая, что это были шутки и игра в интернете.

Обвиняемый рассказал сотрудникам ФСБ, что его не воспринимали в школе как человека, а запрещенное движение «Колумбайн» он начал изучать после того, как его сильно избили сверстники, после чего он получил инвалидность по зрению и решил свести счеты с жизнью, опасаясь полностью ослепнуть. Подросток признал переписку со сверстниками, но заявил, что на деле никого не собирался убивать. Одному из его подельников суд уже назначил принудительное лечение, в отношении третьего обвиняемого, вероятно, назначат аналогичную меру — из-за диагнозов их судят отдельно от Александра.

Адвокат подростка Иван Трунов полагает, что на деле учащиеся не собирались никого убивать, а лишь переписывались в интернете. Часть доказательств обвинения защита считает недопустимыми, отмечая, что переписку с Александром в мессенджере и дневник вели двое психически нездоровых людей.

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Роман Рыскаль