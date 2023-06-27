«Новые люди» и Партия роста договорились выдвигать единых кандидатов на выборах

Партия «Новые люди» и Партия роста договорились выдвигать на выборах всех уровней единых кандидатов. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. Ранее о возможном союзе партий сообщали источники «Ъ».

«Сегодня мы договорились объединить силы с партией Роста. Вместе мы будем добиваться большей свободы не только для предпринимателей, но и для всех жителей России»,— написал господин Даванков в Telegram.

По словам господина Даванкова, в нынешнем году «Новые люди» идут на выборы в 18 законодательных собраниях. «Везде избиратели ждут реальный план по развитию России, а не левую популистскую болтовню. Договорились выдвигать единых кандидатов на всех уровнях»,— отметил он.

Источники «Ъ» в Партии роста и близкие к администрации президента собеседники говорили, что на данном этапе речь идет только о предвыборном союзе. Вместе с тем они отмечали, что в перспективе возможно и полноценное слияние партий.

«Новые люди» и Партия роста позиционируют себя как правые партии либерального толка, и та и другая выступают в защиту прав предпринимателей. По словам источников «Ъ», возможное слияние партий можно назвать поглощением Партии Роста более эффективными «Новыми людьми».

Подробнее о слиянии — в материале «Если в партию сгрудились правые».

Анастасия Ларина