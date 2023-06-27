Если в партию сгрудились правые

Лидеры «Новых людей» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов проведут во вторник совместную пресс-конференцию. Источники “Ъ” в Партии роста и близкие к администрации президента собеседники “Ъ” говорят, что речь на ней пойдет пока лишь о предвыборном союзе, но в перспективе возможно и полноценное слияние двух организаций, о котором ранее поспешили объявить некоторые Telegram-каналы. Хотя во втором случае, по мнению экспертов, правильнее говорить о фактическом поглощении Партии роста более успешными «Новыми людьми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как говорится в официальном анонсе на сайте ТАСС, совместная пресс-конференция Алексея Нечаева и Бориса Титова будет посвящена «обсуждению планов на грядущие выборы». При этом на прошлой неделе в ряде Telegram-каналов появилась информация о предстоящем слиянии двух этих партий. А первые слухи о возможном объединении схожих по идеологии политических проектов появились еще в конце 2021 года, но тогда в обеих партиях эту информацию активно опровергали.

Однако сейчас, по словам источников “Ъ”, ситуация изменилась. «По моим данным, процесс объединения так или иначе идет. Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции, скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах»,— говорит собеседник “Ъ”, близкий к руководству Партии роста. Объявления о слиянии партий не предполагается, будет объявлено о совместном участии в выборах, добавляет источник “Ъ” в партии Бориса Титова: предполагается, что две организации будут выдвигать единых кандидатов. «Новые люди» отказались комментировать вопрос о взаимоотношениях с Партией роста до пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Партии роста Борис Титов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Лидер Партии роста Борис Титов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Отметим, что по закону партии запрещено выдвигать на выборах любого уровня кандидатов, являющихся членами другой партии. Однако возможны варианты, не нарушающие этот запрет,— например, «разведение» кандидатов по одномандатным округам, официальная поддержка одной партией выдвиженцев другой или совместная работа партийных штабов по продвижению конкретных кандидатов.

По словам двух осведомленных источников “Ъ”, близких к администрации президента, там не против такого объединения. Впрочем, это прежде всего инициатива самих «Новых людей» и ее лидера Алексея Нечаева, а его планы могут поменяться, оговариваются собеседники “Ъ”. Кроме того, пока нет однозначной ясности по позиции господина Титова, говорит один из источников.

«Новые люди» и Партия роста действительно во многом похожи: обе позиционируют себя как правые партии либерального толка и выступают в защиту прав предпринимателей. А их лидеры и сами являются крупными бизнесменами: Алексей Нечаев — основатель косметической компании Faberlic, а Борис Титов — основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо». Правда, история создания двух организаций заметно отличается. Партия роста до 2016 года называлась «Правое дело» (в том же году ее возглавил господин Титов, занимавший в тот момент должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей) и была учреждена еще в 2008 году путем слияния «Союза правых сил», «Гражданской силы» и Демократической партии России. Но преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах ей не удалось ни в 2016-м, ни в 2021 году, а единственным представителем партии в Думе сейчас является Оксана Дмитриева, выигравшая выборы по 217-му одномандатному округу в Санкт-Петербурге. «Новые люди», напротив, появились совсем недавно — в начале 2020 года — и на первых же своих выборах прошли в Думу, набрав 5,6% голосов.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к руководству Партии роста, Борис Титов сейчас больше готов к объединению, так как это даст ему возможность «красиво» закрыть свой проект. Партия не ведет активную деятельность, а вариант слияния предпочтительнее ликвидации, поясняет источник.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, в нынешней ситуации это будет уже не объединение, а «поглощение» Партии роста «Новыми людьми». «Раньше это было бы объединение сопоставимых игроков. Но теперь "Новые люди" доказали свою дееспособность: у них есть фракции как в Госдуме, так и в региональных парламентах. Объединение можно представить как консолидацию правых сил — тех, кто за рынок, партий будущего. Почему нет?» — рассуждает эксперт.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что объединение напрашивается, потому что существует некий кризис партийных форматов. «Членам Партии роста нужны некоторые инструменты влияния, а думская фракция и присутствие "Новых людей" в региональных парламентах — это тоже рычаг влияния, который было бы логично задействовать»,— отмечает политолог. При этом «Новым людям», которые солидаризировались с военными действиями на Украине, в перспективе будет нужно ориентироваться и на те части общества, которые настроены мирно, считает господин Виноградов. «Синергия и взаимное обогащение, наверное, было бы интересно. Но существует и риск механического объединения путем поглощения "Новыми людьми" Партии роста»,— добавляет эксперт.

По словам политолога Константина Калачева, Борис Титов долгое время не хотел ничего слышать об объединении: «Да, Партия роста — актив замороженный, но это актив. И по завершении спецоперации можно было бы напомнить, что партия поддерживала тему переговоров и даже разместила на своем сайте голубя мира. Может ведь наступить время, когда для партий, ныне в Госдуме не представленных, откроется коридор возможностей». Эксперт считает, что Партии роста было бы выгодно договориться с «Новыми людьми» о союзе, но не терять свою субъектность, потому что в случае объединения она может просто раствориться. «А вот формировать повестку вместе — это вполне реально. У Партии роста серьезная экономическая программа, которая пересекается с программой "Новых людей". Возможен синергетический эффект»,— резюмирует господин Калачев.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Анастасия Корня