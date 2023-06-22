Подозрения выше доказательств

Для отказа корпоративному клиенту в обслуживании достаточно «обоснованных подозрений» банка в возможном нарушении антиотмывочного закона, доказывать наличие цели легализации преступных доходов необязательно. К такому заключению пришел Верховный суд РФ (ВС), изучив дело Промсвязьбанка и ООО «Единение авторских исследований+». Для опровержения подозрений у предприятия можно запросить практически любые дополнительные документы — исчерпывающего их перечня нет. Юристы говорят, что теперь банкам будет проще отказывать клиентам в открытии счетов и вкладов, а оспорить такие отказы в суде бизнесу будет очень нелегко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о праве банка отказать в открытии счета корпоративному клиенту со ссылкой на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (антиотмывочный закон 115-ФЗ) (.pdf).

История спора началась в январе 2022 года, когда ООО «Единение авторских исследований+» (ЕАИ+) решило открыть в Промсвязьбанке (ПСБ) расчетный счет. Общество подало заявку и представило базовый комплект документов. Банк запросил дополнительные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Часть компания предоставила, но отказалась приложить расширенные выписки за последние шесть месяцев из всех банков, где открыты ее счета.

ПСБ отказал ЕАИ+ в обслуживании, сославшись на «иные обстоятельства, дающие основания полагать, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма». Компания оспорила это в суде.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2022 года признал незаконным отказ банка (.pdf), указав, что «заключение договора банковского счета на стандартных условиях является для банка обязательным», за исключением предусмотренных законом случаев.

Суд решил, что 115-ФЗ позволяет банку отказаться от заключения договора «только при наличии доказательств обоснованности подозрений» в том, что счет открывается с целью легализации преступных доходов, но банк не доказал и «документально не обосновал», что будущие банковские операции компании «могут преследовать незаконные цели».

Из неподтвержденных подозрений, по мнению суда, нельзя сделать вывод, что «компания планирует нарушать требования» 115-ФЗ, и отказать ей в обслуживании. Апелляция добавила (.pdf), что «произвольное отнесение» банком будущих финансовых операций потенциального клиента к подозрительным без доказательств является «злоупотреблением правом». Кассация поддержала это решение (.pdf).

ПСБ обратился в ВС, считая, что для отказа в заключении договора «достаточно обоснованного подозрения» в отмывании доходов, а положение ЦБ РФ от 2 марта 2022 года о банковских правилах внутреннего контроля позволяет ему «самостоятельно определять факторы», влияющие на решение об открытии счета. Такие факторы были установлены, а отказ ЕАИ+ предоставить выписки по счетам «не позволил опровергнуть возникшие подозрения», говорится в жалобе. Дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала доводы банка и направила спор на новое рассмотрение.

По мнению ВС, для отказа в обслуживании банк не обязан доказывать и документально подтверждать то, что «целью открытия счета является легализация незаконных доходов».

Достаточно наличия у банка «обоснованных подозрений в этом, возникших в результате проведенной проверки по установленным для этих целей критериям»,— пояснила коллегия. Обоснованность подозрений должны проверить суды.

Банк счел «характер потенциальных отношений с истцом как имеющий высокую степень риска», в обоснование чего ссылался не только на отказ ЕАИ+ представить документы о своей хозяйственной деятельности, но и на неблагоприятную историю взаимоотношений компании с другими банками. Так, по утверждению ПСБ, есть информация ЦБ о том, что некоторые банки расторгали с ЕАИ+ договоры банковского счета и подозревали фирму в отмывании преступных доходов. Но нижестоящие суды эти доводы не проверили и не оценили.

Запрос расширенных выписок по счетам компании ВС также не счел чрезмерным, посчитав, что банк вправе требовать такие документы для выяснения источников получения денег, характера деловых отношений, количества и суммы операций, в том числе при снятии наличных. Правила внутреннего контроля банка позволяют запрашивать дополнительную документацию для анализа рисков нарушения 115-ФЗ, говорится в постановлении ВС. Запросы “Ъ” в банки из топ-20 по размеру активов 22 июня остались без ответа.

Старший юрист юрфирмы «Арбитраж.ру» Денис Данилов признает, что практика неоднозначна и раньше суды «зачастую удовлетворяли требования клиентов». Теперь же, говорят юристы, ВС «закрепляет пониженный стандарт доказывания для банков». Получается, банку «достаточно объяснить, почему у него возникли подозрения», говорит партнер АБ «Линия Права» Алексей Костоваров. В целом эта позиция легализует право банка «при наличии обоснованных подозрений просить почти любые документы, ссылаясь на свои внутренние правила».

Адвокат Ольга Елагина уточняет, что банк запрашивает документы «не по произвольному усмотрению», а для выполнения требований регулятора и закона, которые обязывают его «проверять и фиксировать сделки, кажущиеся подозрительными». Требование дополнительных документов, в том числе о движении средств по счетам, «достаточно распространено», отмечает она. Однако «в стремлении максимально обезопасить себя от рисков» банки «часто грешат так называемым оверкомплаенсом, пытаясь перевыполнить все мыслимые требования к проверке данных клиента», возражает юрист коллегии адвокатов «Смоленка 33» Саак Саакян.

По словам Алексея Костоварова, информация ЦБ часто служит одним из факторов обоснованности подозрений.

Но в целом, отмечает Ольга Елагина, «объективных критериев подозрительности не существует», ее оценка производится на основании «субъективного видения работника банка», что «порождает неразбериху и отсутствие единого подхода».

Поэтому, добавляет она, ВС указал на «необходимость более тщательной проверки доводов банка».

По мнению Дениса Данилова, в обычной ситуации требование предоставить расширенные выписки по всем счетам за полгода выглядит чрезмерным. Но конкретно к ЕАИ+ запрос может быть обоснованным, уточняет господин Саакян: компания не раз судилась по поводу отказа открыть счет, в том числе с Газпромбанком, МКБ, «Авангардом» и Россельхозбанком.

Круг запрашиваемых банком документов «зависит от конкретной ситуации исходя из сведений, представленных клиентом», чтобы решить, «достаточно ли их для опровержения подозрений», говорит Алексей Костоваров. При этом никакого исчерпывающего списка документов нет, как и перечня оснований, по которым банк может отказать в обслуживании по 115-ФЗ, поясняет Саак Саакян. Господин Костоваров полагает, что «с учетом подхода ВС высока вероятность, что при новом рассмотрении дела суды встанут на сторону банка», а бизнесу «в целом будет сложнее» оспорить отказ в обслуживании.

Анна Занина, Екатерина Волкова