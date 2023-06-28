Ленобласть сохранит привязку мусора к метрам

На вчерашней встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакСа поднимался вопрос о переходе региона на тариф по вывозу мусора из расчета по количеству граждан, проживающих в квартире, а не по квадратным метрам жилья. Начисление тарифа сегодня осуществляется по второму варианту и пока не поменяется, огорчили сетовавших за смену тарифа депутатов представители правительства. Позитивным моментом обсуждения стала информация о том, что строительство мусороперерабатывающих заводов областным регоператором продвигается успешнее, чем проекты НЭО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вчерашней встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакС поднимался вопрос о переходе региона на тариф по вывозу мусора из расчета по количеству граждан, проживающих в квартире

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ На вчерашней встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного ЗакС поднимался вопрос о переходе региона на тариф по вывозу мусора из расчета по количеству граждан, проживающих в квартире

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вопрос об изменении тарифа за вывоз мусора в многоквартирных домах с отказом от платы за квадратные метры и начислением тарифа по количеству проживающих в квартире поднял руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев. Депутат напомнил, что вопрос обсуждается уже не первый год и губернатор уже давал поручение рассмотреть возможность перехода. Председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова сообщила, что пока смена тарифа не планируется, объяснив это общей федеральной практикой. «Те немногочисленные субъекты РФ, где регоператоры пытались изменить тариф, столкнулись с трудностью получения достоверных данных о том, сколько человек в действительности проживает в квартирах,— сказала госпожа Кузнецова.— На следующий год тариф установлен на метр квадратный».

На вопрос господина Лебедева, когда уже после разговоров о строительстве новых перерабатывающих комплексов в регионе последуют реальные действия, госпожа Кузнецова рассказала, что более всего в настоящее время продвинулся проект комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению отходов (КПО) в Кингисеппском районе, планируемый срок окончания строительства которого намечен на первый квартал 2024 года. Срок сдачи второго КПО «Рахья» назначен на первый квартал 2025 года. Эти проекты реализует Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО).

Еще три комплекса по обработке отходов для нужд Санкт-Петербурга за счет своих средств планирует строить «Невский экологический оператор» (НЭО) в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти. Здесь пока сложно говорить о точных сроках строительства: на данный момент в отношении данных объектов идут проектно-изыскательские работы.

Депутат от «Единой России» Андрей Гардашников выступил с предложением предъявить повышенные требования к ввозимому из Санкт-Петербурга мусору: «Реформа по обращению с отходами связывает наши регионы. Но раз Петербург отказался строить у себя мусоросжигательные комплексы и решил везти все к нам, пусть тщательнее сортируют мусор. Хотя бы просто отделяют пищевые отходы».

В завершение обсуждения господин Гардашников попросил Анастасию Кузнецову обрисовать конечную цель реализации реформы в регионе: «К 2030 году как вы видите идеальную картину по обращению с отходами в Ленинградской области?»

Госпожа Кузнецова без раздумий ответила, что к этому периоду светлого будущего в регионе будут закрыты все морально устаревшие полигоны. Отходы будут перерабатываться «всеми возможными способами» и на полигонах будет размещаться максимум 30% мусора. «Верю, что наш субъект будет в лидерах по налаживанию системы сбора и переработки пищевых отходов. Тем самым мы минимизируем поступления даже на КПО,— выразила смелые надежды председатель профильного комитета.— Что касается Санкт-Петербурга, если у них в ближайшем времени получится решить административные вопросы с переработкой органики, идеально будет, если пищевые отходы будут отбираться и перерабатываться у них в границах города. Входящий поток отходов в Ленобласть станет на 600 тыс. тонн в год меньше».

По словам госпожи Кузнецовой, в 2022 году на территории Ленобласти образовалось 700,6 млн тонн отходов, а в Санкт-Петербурге — 1,5 млн тонн, что уже меньше расчетных объемов. Таким образом, остаточных мощностей действующих объектов размещения достаточно для нужд Ленинградской области и Санкт-Петербурга, их хватит до ввода в эксплуатацию новых комплексов, заверила глава комитета по обращению с отходами.

Александра Тен