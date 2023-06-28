«Сберавтотех» тестирует беспилотниками трассу М-11

Компании «Сберавтотех» и Globaltruck приступили к выполнению беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперты подчеркивают сохраняющуюся актуальность и экономическую целесообразность проекта с учетом выросшего дефицита рабочей силы и общего увеличения себестоимости перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компании «Сберавтотех» и Globaltruck приступили к выполнению беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: Пресс-служба Сбербанка Компании «Сберавтотех» и Globaltruck приступили к выполнению беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: Пресс-служба Сбербанка

ООО «Сбер Автомотив Технологии» («Сберавтотех», дочерняя компания Сбербанка, разработчик технологий автономного вождения) и Globaltruck (один из ведущих российских автомобильных грузоперевозчиков) запустили накануне коммерческие беспилотные грузовые перевозки на трассе М-11 «Нева» (платная дорога Москва — Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба «Сбера».

Магистральные седельные тягачи-беспилотники «Сберавтотеха» будут перевозить грузы между логистическими хабами компании Globaltruck. Соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств стороны подписали в 2021 году. «Сберавтотех» в московском инжиниринговом центре разработал несколько беспилотных грузовиков на базе различных моделей. «Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта»,— цитирует пресс-служба старшего вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева.

В первый день ПМЭФ-2023, 14 июня, к тестированию беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом приступило ПАО «КАМАЗ»: на трассу вышли три грузовика компании. Двум из них, по словам главы Минтранса Виталия Савельева на совещании с президентом РФ, после первого рейса потребовалась донастройка оборудования. Развитие беспилотных грузоперевозок ведется в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» и на основе принятого в конце прошлого года экспериментального правового режима для беспилотного грузового автотранспорта.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что за прошедший год беспрецедентно вырос дефицит рабочей силы, особенно в логистике — тех же водителей, в первую очередь, в связи с чем увеличилась и актуальность проекта. На прошедшем ПМЭФ-2023 его участники говорили о росте дефицита водителей с 15% до 21% за пять лет, а также об увеличении в прошлом году себестоимости перевозок более чем на 20%. «Все это, конечно, делает ситуацию с беспилотными грузовыми автоперевозками очень перспективной, особенно на маршруте между Москвой и Петербургом, где трасса действительно позволяет это реализовывать, где скорость достаточно высокая и при этом возможно обеспечить высокую экономическую эффективность»,— считает господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников