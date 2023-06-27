HSBC: рецессия в США может начаться в этом году, а в ЕС — в следующем

По данным аналитиков британского банка HSBC, на которых ссылается телеканал CNBC, рецессия в США может начаться уже в четвертом квартале текущего года, а в Европе — в 2024 году. В своем полугодовом прогнозе HSBC полагает, что к настоящему моменту в ряде экономик Европы уже наблюдаются «тревожные сигналы». При этом фискальная и монетарная политика, по мнению аналитиков, не соответствует текущим трендам на фондовом и долговом рынках.

Главный стратегический аналитик HSBC Asset Management Джозеф Литл полагает, что, хотя какие-то сегменты экономики демонстрируют устойчивость к рецессии, текущий дисбаланс указывает на «высокие риски рецессии». При этом Европа показывает примерно ту же динамику, что и США, пусть и с некоторым опозданием. «Мы уже переживаем что-то вроде мягкой рецессии,— отметил аналитик.— И на этом фоне мы видим более частые корпоративные дефолты». «По нашему сценарию, рецессия будет происходить примерно как в начале 1990-х годов, основной прогноз — снижение ВВП примерно на 1–2%»,— полагает господин Литл.

Евгений Хвостик