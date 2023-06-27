Власти Нью-Йорка покупают суперкомпьютер для использования ИИ в регулировании

По данным агентства Bloomberg, власти Нью-Йорка решили купить суперкомпьютер, чтобы изучить и использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) в регулировании.

«Когда мы говорим о покупке суперкомпьютеров для изучения и машинного обучения, это необязательно относится исключительно к частному сектору»,— заявила глава департамента финансового надзора (DFS) Нью-Йорка Эдриен Харрис, чье ведомство и запланировало покупку машины.

По ее словам, власти намерены нанять специалистов, которые помогут в изучении и практическом применении ИИ. «Мы хотим, чтобы DFS и другие регуляторы стали регуляторами будущего. Это означает, что мы намерены использовать последние технические достижения в государственной службе на благо общества. Мы хотим, чтобы имеющиеся у нас данные обрабатывались и применялись для прогнозирования и реакции на те или иные рыночные события»,— отметила госпожа Харрис.

Евгений Хвостик