Мосгорсуд оставил основателя Group-IB Илью Сачкова под стражей по делу о госизмене

Московский городской суд не удовлетворил ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене. Он находится в СИЗО с 29 сентября 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков перед началом заседания суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков перед началом заседания суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«27 июня 2023 года Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору и об изменении меры пресечения в отношении И.К. Сачкова»,— сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram.

Илью Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. По версии ФСБ, господин Сачков, чья организация специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Илья Сачков еще за несколько месяцев до ареста подозревал, что против него «готовится серьезная провокация».

По некоторым данным, разоблачить господина Сачкова спецслужбе помог экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, отбывающий срок в 22 года за госизмену. Ранее основатель Group-IB сам выступал свидетелем обвинения по делу экс-полковника.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Илью Сачкова вызывает тройка».

Эрдни Кагалтынов