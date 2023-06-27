Bloomberg: россияне скупали крипту во время мятежа ЧВК «Вагнер»

На фоне военного мятежа 24 июня россияне скупали криптовалюту Tether. За день объем торгов стейблкоинов за рубли вырос более чем в три раза, до $15 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные специализирующейся на крипторынке исследовательской компании CCData.

Сделки совершались на поддерживающих торги в рублях биржах, среди них Binance, Cryptonex и Coinsbit, HitBTC. Как указал Bloomberg директор по исследованиям компании Kaiko, которая исследует блокчейн-технологии, объем торгов Tether за рубли достиг рекордного показателя с декабря 2022 года.

Как указал менеджер по коммуникациям CCData Джейми Слай, резкий рост объема торгов не не говорит напрямую о том, что инвесторы покупали Tether, однако это свидетельствует о том, что «участники рынка обратили внимание на менее волатильный по сравнению с рублями актив, такой как USDT, поскольку аналогичные тенденции не наблюдались для биткоина».

Ранее спрос россиян на криптовалюты, в особенности на стейблкойн USDT, значительно вырос после объявления частичной мобилизации 21 сентября. В этом месяце обмен, как правило, проходил через p2p на биржах Binance или Garantex.

Как подсчитали РБК на основе данных ЦБ, объем наличных в обращении на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» увеличился на 105,3 млрд руб. Как говорили в правительстве, в день мятежа в 15 регионах спрос на наличные был на 30% выше обычного, а в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и в крупных городах — на 70–80%.

Анастасия Ларина