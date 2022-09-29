С кошельками на выезд

Эксперты отмечают заметный рост интереса россиян к покупке криптовалют и аппаратных криптокошельков (имеющих физический носитель). Причиной всплеска стала частичная мобилизация и массовый отъезд граждан из России. Впрочем, утверждают аналитики, ажиотаж пока не сравним с весенним. А купленные криптовалюты несут риски снижения стоимости и ограничения ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на криптовалюты, прежде всего на стейблкойн USDT (криптовалюта, привязанная к доллару США), в России резко пошел вверх после объявления частичной мобилизации 21 сентября, рассказали опрошенные “Ъ” эксперты. Одновременно резко выросла и котировки этой криптовалюты — премия за USDT при покупке достигает в среднем 10% от курса доллара на Московской бирже (63–64 руб. за USDT).

Как пояснил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, чаще всего обмены производятся на p2p биржах типа Binance или Garantex, и по их объявлениям можно это подтвердить. В частности, на Binance существенно сократилось количество предложений, позволяющих купить крупные лоты. У продавцов в качестве доступного резерва также указаны небольшие суммы — до 20–30 тыс. USDT. «Даже один миллион USDT за один раз приобрести сложно, чаще продают мелкими лотами по паре тысяч USDT»,— отмечает эксперт. Чаще всего стейблкойны покупают те, кому надо срочно вывести крупную сумму, более разрешенных к вывозу наличными $50 тыс., указывают участники рынка. «Со SWIFT ясности нет, платежи порой зависают, отклоняются принимающим банком. С USDT все понятнее в плане надежности»,— поясняет господин Некрасов.

По словам участников рынка, вырос и спрос на покупку аппаратных криптокошельков. Это подтвердили в компании-производителе Tangem. На маркетплейсе Ozon с 20 сентября ежедневные объемы продажи утроились — с 300 тыс. руб. до 911 тыс. руб. «И это лишь небольшая часть рынка»,— заметил представитель компании. На Wildberries объемы сохраняются на уровне 500 тыс. руб. в день, оценивает сервис Moneyplace.

Впрочем, ажиотаж пока не так велик, как весной (см. “Ъ” от 13 сентября). Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский отмечает ослабление интереса граждан России к цифровым активам по сравнению с всплеском в марте на фоне санкционных угроз и в июне-июле, который можно связать с ожиданиями ослабления рубля после заявлений финансовых властей (см. “Ъ” от 30 июня). Однако, по словам эксперта, спад торговых оборотов характерен для рынка криптовалют в целом — после коллапса экосистемы Terra (см. “Ъ” от 30 мая) и на фоне ужесточения политики ФРС многие инвесторы заняли выжидательные позиции (см. “Ъ” от 12 сентября), а кто-то был вынужден уйти с рынка.

Криптообменники, криптобиржи и p2p-трансакции в рамках российского правового поля не имеют определенного статуса и находятся в «серой зоне». При этом, по словам операционного директора мультисемейного офиса ITS WM Екатерины Поповой, власти РФ активно мониторят счета граждан и трансакции по ним на популярных криптобиржах, раскрывающих подобную информацию. В целом вывод средств через криптовалюты сверх установленных законом норм будет являться нарушением законов РФ и может иметь негативные последствия для нарушившего, указывает она, хотя часто такие операции делают «без засветки» через различные p2p-схемы.

Впрочем, эксперты не исключают, что ажиотаж спадет в ближайшее время. При этом, по словам главы InDeFi Smart Bank Сергея Менделеева, «люди могут столкнуться с дефицитом наличных в тех странах, куда они отправились», так как стейблкойнами «по-прежнему тяжело заплатить за еду даже в продвинутых юрисдикциях». К тому же сейчас конъюнктура криптовалютного рынка остается негативной. «Курс биткойна в лучшем случае продолжит консолидацию в диапазоне $18–25 тыс. с тяготением к нижней границе, с рисками ее прорыва и достижения $12 тыс. Ethereum в негативном сценарии может подешеветь до $1 тыс., в благоприятном — колебаться в пределах $1,2–1,6 тыс.»,— отмечает Аарон Хомский.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова