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Коммерсантъ FM
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РБК: объем наличных на фоне мятежа Пригожина увеличился на 105,3 млрд рублей

Объем наличных денег в обращении в России вечером 23 июня вырос на 105,3 млрд руб. Это следует из подсчетов РБК на основе статистики Центробанка. До этого самый большой спрос на наличность был зафиксирован с 22 на 23 сентября 2022 года после объявления частичной мобилизации, когда этот показатель вырос на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.

Данные Центробанка включают весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы. Однако этот показатель близок к сумме снятых населением и предприятиями наличных: банки наполняют кассы в соответствии с клиентским спросом. Как пояснили РБК эксперты, данные за 23 июня учитывают спрос на наличные в выходные дни 24 и 25 июня.

Как сообщил сегодня вице-премьер Андрей Белоусов, 24 июня в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах спрос на наличные был выше обычного на 70–80%. В 15 регионах спрос на наличные был на 30% выше обычного.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву и заявил, что 25 тыс. военных «едут разбираться». Вечером наемники ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал это вооруженным мятежом. Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с Евгением Пригожиным о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». Бойцы «Вагнера» ушли в полевые лагеря, Евгений Пригожин должен был уехать в Белоруссию. По данным «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина не было прекращено, его расследует следственное управление ФСБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Анастасия Ларина

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