Производственный комплекс «Тамбовспецмаша» попытаются продать за 301 млн рублей

В Тамбовской области объявлены очередные торги по продаже основного производственного комплекса местного тракторного завода АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ), следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Митряковича. Торги снова пройдут в форме публичного предложения: начальная цена составит 300,8 млн руб., цена отсечения — 95% от начальной, что составляет 285,8 млн руб. В ходе торгов цены будет последовательно снижаться на 1% каждые десять дней. Заявки принимаются до 11 августа.

Основной лот включает здания и сооружения, земельные участки, производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, а также офисную технику и комплектующие.

Ранее имущество компании уже четырежды выставлялось на торги. Изначально продажная цена лота была утверждена в 742,7 млн руб. Последние предыдущие торги также проходили в форме публичного предложения: начальная цена составляла 401 млн руб., цена отсечения — 75% от начальной. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Еще одним крупным лотом конкурсный управляющий пытается реализовать оборудование АО «Тамбовспецмаш» с начальной стоимостью 33,7 млн руб. На него также не нашлось претендентов на предыдущих торгах, когда цена составляла 44,9 млн руб. Продажная цена на старте процедуры конкурсного производства составляла 83,3 млн руб.

«Тамбовспецмаш» был признан банкротом в октябре 2021 года. Эксперты полагали, что проблемы у структур АТМ могли возникнуть из-за девальвации рубля при низком уровне локализации. В июне 2022 года бывшего директора «Тамбовспецмаша» приговорили к 2,5 годам лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями.

Мария Старикова