Лучший бомбардир воронежского «Факела» в РПЛ Георгий Гонгадзе покинул клуб

Нападающий Георгий Гонгадзе покинул воронежский «Факел» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Георгий Гонгадзе забил за «Факел» больше всего голов — девять, в том числе пять по пенальти.

Заменить его может воспитанник воронежского футбола нападающий из вылетевших из РПЛ «Химок» Александр Долгов. «Факел» сообщил о подписании с ним контракта 26 июня.

После окончания сезона воронежский клуб в связи с истечением контракта покинули полузащитник Роман Акбашев (перешел в «Ростов») и вратарь Алексей Городовой (подписал контракт с московской «Родиной» из Первой лиги) . Еще пять игроков находились в аренде и вернулись в свои клубы: основной вратарь Илья Свинов («Спартак»), защитник Сергей Морозов («Локомотив»), хавбеки Мохамед Брахими и Реда Рабеи (оба — болгарский «Ботев»).

Арендованного у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова «Факел» выкупил, а аренду защитника Игоря Калинина у «Ростова» продлил. Контракты с воронежским клубом переподписали защитники Кирилл Суслов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов и Руслан Магаль, а также нападающий Евгений Марков. Кроме Александра Долгова «Факел» подписал из «Химок» вратаря Виталия Гудиева.

Защитник «Факела» Михаил Смирнов завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба.

О первом за 21 году сезоне воронежской команды в РПЛ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Высшая точка горения».

Александр Прытков

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