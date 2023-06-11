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Высшая точка горения

Воронежский «Факел» во второй раз в истории сохранил место в главном футбольном чемпионате России

По итогам двух стыковых матчей с одним из лидеров Первой лиги красноярским «Енисеем» за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский «Факел» второй раз в своей истории остался в главном чемпионате страны по футболу на второй сезон. Теперь клубу предстоит заниматься комплектованием команды, так как у большинства игроков в скором времени истекают контракты. Пока не продлен договор и с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе. Точно известно, что как минимум первую половину сезона клуб будет играть дома на привычном Центральном стадионе профсоюзов (ЦСП), а тренировать его будет Вадим Евсеев, ставший наставником лишь в мае.

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

Во втором стыковом матче за право играть следующий сезон в РПЛ занявший в этой лиге 14-е место воронежский «Факел» со счетом 2:0 обыграл оказавшийся на четвертой строчке в ФНЛ красноярский «Енисей». В первой игре в Красноярске воронежцы обыграли хозяев 0:1. Таким образом, второй раз в своей истории «Факел» сохранил прописку в главном чемпионате страны.

Задержаться в этом турнире на два сезона подряд воронежцам удавалось более 20 лет назад — клуб вышел в элиту футбола по итогам сезона 1998/99 и затем смог там удержаться. Однако уже в 2001 году «Факел» снова опустился в лигу рангом ниже и только по итогам сезона 2021/22 спустя 21 год вернулся в главный чемпионат.

Футбол ударился в крайности

Футбол ударился в крайности

По ходу розыгрыша в клубе трижды сменился главный тренер. Выведший «Факел» в РПЛ Олег Василенко «по обоюдному согласию» сторон ушел по итогам восьми игр, в которых команда потерпела три крупных поражения и пять раз сыграла вничью. Господина Василенко сменил его помощник Дмитрий Пятибратов, выигравший с «Факелом» три матча: самый первый на посту главного тренера с московским «Локомотивом» в сентябре 2022 года, с «Сочи» в марте 2023 года и последний со столичным «Динамо» в апреле. Еще в шести встречах воронежцы проиграли, а в восьми разошлись с соперником миром. Дмитрий Пятибратов и «Факел» также расстались «по обоюдному согласию». Вадиму Евсееву была поставлена задача сохранить клуб в РПЛ. При нем «Факел» провел пять игр, в трех из которых победил, одну проиграл, еще одну свел вничью. Это позволило команде закрепиться в зоне стыков и уже там дважды обыграть «Енисей».

Всего в минувшем сезоне РПЛ из 30 матчей «Факел» проигрывал 12 раз, столько же играл вничью (зачастую воронежцы открывали счет, но сохранить преимущество не удавалось) и шесть раз выигрывал. Команда пропустила 48 голов, а сама забила 36. По данным РПЛ, клуб стал шестым по посещаемости матчей с показателем 333,9 тыс. человек: на домашние игры пришло 208,8 тыс., на выездные — 125,1 тыс.

При этом по средней посещаемости домашних встреч «Факел» стал третьим с показателем 13,9 тыс., пропустив вперед только чемпиона лиги петербургский «Зенит» (30,7 тыс.) и «Краснодар» (19,2 тыс.). За последние десять лет минувший сезон стал самым непосещаемым в РПЛ — средний показатель составил 9,4 тыс. Это связано с введением Fan ID — паспорта болельщика, против которого протестовали фанаты. Например, воронежские ультрас посетили только первый домашний матч «Факела» в лиге, а также стыковую игру с «Енисеем» (на нее Fan ID не требовался). Все остальное время фанатский сектор пустовал.

По совокупной стоимости игроков клуб стал самым бедным в РПЛ. По данным Transfermarkt, она составила €10,7 млн. Самые дорогие игроки «Факела» – защитники Сергей Божин и Игорь Калинин – оцениваются в €700 тыс. каждый, в нижней части ценовой шкалы — нападающий Матвей Ивахнов (€100 тыс.).

Сейчас «Факелу» предстоит заняться формированием нового состава на следующий сезон. Шесть игроков команды были взяты в аренду у разных клубов до конца чемпионата — основной вратарь Илья Свинов («Спартак»), защитники Сергей Морозов («Локомотив») и Игорь Калинин («Ростов»), полузащитники Вячеслав Якимов («Краснодар»), Мохамед Брахими и Реда Рабеи (оба — болгарский «Ботев»). У большинства остальных игроков контракты истекают 30 июня, следует из данных Transfermarkt. До конца следующего сезона они продлены только у защитника Василия Черова и нападающего Георгия Гонгадзе.

Впрочем, знакомые с ситуацией источники «Ъ» в спортивном сообществе региона отмечают, что данные Transfermarkt могут не совпадать с реальностью: «Контракты — всегда внутренняя информация клубов, и нет сайтов, которые более-менее четко ее предоставляют». По их сведениям, например, точно в команде остается Ираклий Квеквескири. Об этом же заявил СМИ сам футболист.

В пресс-службе «Факела» сказали «Ъ», что говорить о комплектовании команды и бюджете слишком рано, так как только 10 июня клуб решил задачу на сезон.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявил «Матч ТВ», что у него самого контракт заканчивается 15 июня: «Сейчас я не готов комментировать ни новый бюджет, ни все остальное. Что будет дальше, я не знаю и комментировать не буду». По его словам, клуб сделал невозможное и остался в лиге «не благодаря, а вопреки». «Не имея чартеров, имея закрытые аэропорты и соответствующую логистику, мы остались в РПЛ с самым маленьким бюджетом из всех», — объяснил господин Асхабадзе, отметив, что из-за закрытого неба сложно было также «Краснодару» и «Ростову». На вопрос о том, хотел бы он остаться в клубе, топ-менеджер отвечать не стал: «Есть еще вопросы? Спасибо!».

Тренировать команду продолжит Вадим Евсеев: он говорил, что у него действует контракт на два года. На послематчевой пресс-конференции он просил не задавать ему вопросов о планах на следующий сезон.

Как минимум первую половину чемпионата «Факел» проведет на ЦСП, который вмещает около 20 тыс. человек. Этой арене предстоит серьезная реконструкция, только в подготовку к минимальным требованиям к РПЛ в прошлом году областные власти вложили почти 300 млн руб. Для этого облправительство взяло стадион в «безвозмездное пользование» на пять лет у областного совета профсоюзов, а сейчас готовится полностью его выкупить. Сумма сделки, по данным «Ъ», может составить около 200 млн руб., стоимость работ еще не оценивалась.

На время реконструкции клуб переместится на стадион «Факел» на юго-западе Воронежа. Этот объект будет вмещать минимально требуемое РПЛ число зрителей — 10 тыс. Сдать его белорусский подрядчик должен до конца 2023 года. Еще какое-то время потребуется на то, чтобы арену «обжить», говорят источники «Ъ».

Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.

Александр Прытков

Фотогалерея

Путь с «Факелом»

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Считается, что ФК &quot;Факел&quot; основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, &quot;Труд&quot; (Воронеж), &quot;Факел-Профус&quot; (Воронеж), ФК &quot;Воронеж&quot;, ФК &quot;Факел-Воронеж&quot;, ФК &quot;Факел&quot; (Воронеж).

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж»

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru /

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru /

После этого два десятилетия &quot;Факелу&quot; не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За первую половину сезона &quot;Факел&quot; 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским &quot;Локомотивом&quot;.

За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом".

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

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Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году.

Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея

В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов.

Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж»

Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей.

Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru /

В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/

В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1.

Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru /

После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ.

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом".

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги.

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже).

Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru /

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