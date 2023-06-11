Высшая точка горения

По итогам двух стыковых матчей с одним из лидеров Первой лиги красноярским «Енисеем» за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский «Факел» второй раз в своей истории остался в главном чемпионате страны по футболу на второй сезон. Теперь клубу предстоит заниматься комплектованием команды, так как у большинства игроков в скором времени истекают контракты. Пока не продлен договор и с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе. Точно известно, что как минимум первую половину сезона клуб будет играть дома на привычном Центральном стадионе профсоюзов (ЦСП), а тренировать его будет Вадим Евсеев, ставший наставником лишь в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Во втором стыковом матче за право играть следующий сезон в РПЛ занявший в этой лиге 14-е место воронежский «Факел» со счетом 2:0 обыграл оказавшийся на четвертой строчке в ФНЛ красноярский «Енисей». В первой игре в Красноярске воронежцы обыграли хозяев 0:1. Таким образом, второй раз в своей истории «Факел» сохранил прописку в главном чемпионате страны.

Задержаться в этом турнире на два сезона подряд воронежцам удавалось более 20 лет назад — клуб вышел в элиту футбола по итогам сезона 1998/99 и затем смог там удержаться. Однако уже в 2001 году «Факел» снова опустился в лигу рангом ниже и только по итогам сезона 2021/22 спустя 21 год вернулся в главный чемпионат.

По ходу розыгрыша в клубе трижды сменился главный тренер. Выведший «Факел» в РПЛ Олег Василенко «по обоюдному согласию» сторон ушел по итогам восьми игр, в которых команда потерпела три крупных поражения и пять раз сыграла вничью. Господина Василенко сменил его помощник Дмитрий Пятибратов, выигравший с «Факелом» три матча: самый первый на посту главного тренера с московским «Локомотивом» в сентябре 2022 года, с «Сочи» в марте 2023 года и последний со столичным «Динамо» в апреле. Еще в шести встречах воронежцы проиграли, а в восьми разошлись с соперником миром. Дмитрий Пятибратов и «Факел» также расстались «по обоюдному согласию». Вадиму Евсееву была поставлена задача сохранить клуб в РПЛ. При нем «Факел» провел пять игр, в трех из которых победил, одну проиграл, еще одну свел вничью. Это позволило команде закрепиться в зоне стыков и уже там дважды обыграть «Енисей».

Всего в минувшем сезоне РПЛ из 30 матчей «Факел» проигрывал 12 раз, столько же играл вничью (зачастую воронежцы открывали счет, но сохранить преимущество не удавалось) и шесть раз выигрывал. Команда пропустила 48 голов, а сама забила 36. По данным РПЛ, клуб стал шестым по посещаемости матчей с показателем 333,9 тыс. человек: на домашние игры пришло 208,8 тыс., на выездные — 125,1 тыс.

При этом по средней посещаемости домашних встреч «Факел» стал третьим с показателем 13,9 тыс., пропустив вперед только чемпиона лиги петербургский «Зенит» (30,7 тыс.) и «Краснодар» (19,2 тыс.). За последние десять лет минувший сезон стал самым непосещаемым в РПЛ — средний показатель составил 9,4 тыс. Это связано с введением Fan ID — паспорта болельщика, против которого протестовали фанаты. Например, воронежские ультрас посетили только первый домашний матч «Факела» в лиге, а также стыковую игру с «Енисеем» (на нее Fan ID не требовался). Все остальное время фанатский сектор пустовал.

По совокупной стоимости игроков клуб стал самым бедным в РПЛ. По данным Transfermarkt, она составила €10,7 млн. Самые дорогие игроки «Факела» – защитники Сергей Божин и Игорь Калинин – оцениваются в €700 тыс. каждый, в нижней части ценовой шкалы — нападающий Матвей Ивахнов (€100 тыс.).

Сейчас «Факелу» предстоит заняться формированием нового состава на следующий сезон. Шесть игроков команды были взяты в аренду у разных клубов до конца чемпионата — основной вратарь Илья Свинов («Спартак»), защитники Сергей Морозов («Локомотив») и Игорь Калинин («Ростов»), полузащитники Вячеслав Якимов («Краснодар»), Мохамед Брахими и Реда Рабеи (оба — болгарский «Ботев»). У большинства остальных игроков контракты истекают 30 июня, следует из данных Transfermarkt. До конца следующего сезона они продлены только у защитника Василия Черова и нападающего Георгия Гонгадзе.

Впрочем, знакомые с ситуацией источники «Ъ» в спортивном сообществе региона отмечают, что данные Transfermarkt могут не совпадать с реальностью: «Контракты — всегда внутренняя информация клубов, и нет сайтов, которые более-менее четко ее предоставляют». По их сведениям, например, точно в команде остается Ираклий Квеквескири. Об этом же заявил СМИ сам футболист.

В пресс-службе «Факела» сказали «Ъ», что говорить о комплектовании команды и бюджете слишком рано, так как только 10 июня клуб решил задачу на сезон.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявил «Матч ТВ», что у него самого контракт заканчивается 15 июня: «Сейчас я не готов комментировать ни новый бюджет, ни все остальное. Что будет дальше, я не знаю и комментировать не буду». По его словам, клуб сделал невозможное и остался в лиге «не благодаря, а вопреки». «Не имея чартеров, имея закрытые аэропорты и соответствующую логистику, мы остались в РПЛ с самым маленьким бюджетом из всех», — объяснил господин Асхабадзе, отметив, что из-за закрытого неба сложно было также «Краснодару» и «Ростову». На вопрос о том, хотел бы он остаться в клубе, топ-менеджер отвечать не стал: «Есть еще вопросы? Спасибо!».

Тренировать команду продолжит Вадим Евсеев: он говорил, что у него действует контракт на два года. На послематчевой пресс-конференции он просил не задавать ему вопросов о планах на следующий сезон.

Как минимум первую половину чемпионата «Факел» проведет на ЦСП, который вмещает около 20 тыс. человек. Этой арене предстоит серьезная реконструкция, только в подготовку к минимальным требованиям к РПЛ в прошлом году областные власти вложили почти 300 млн руб. Для этого облправительство взяло стадион в «безвозмездное пользование» на пять лет у областного совета профсоюзов, а сейчас готовится полностью его выкупить. Сумма сделки, по данным «Ъ», может составить около 200 млн руб., стоимость работ еще не оценивалась.

На время реконструкции клуб переместится на стадион «Факел» на юго-западе Воронежа. Этот объект будет вмещать минимально требуемое РПЛ число зрителей — 10 тыс. Сдать его белорусский подрядчик должен до конца 2023 года. Еще какое-то время потребуется на то, чтобы арену «обжить», говорят источники «Ъ».

Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.

Александр Прытков