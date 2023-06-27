Подрядчик впал в несостоятельность

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление копейской компании «Стройтранссоюз» о своем банкротстве из-за долга в 945 тыс. руб. Введена процедура наблюдения до 31 декабря. Представители компании, выступавшей подрядчиком строительства ряда крупных социальных объектов в регионе, указали, что сумма требований кредиторов по неисполненным обязательствам составляет 3,2 млн руб., средств на счетах компании нет, а среди активов только офисная мебель, техника и дебиторская задолженность на 3,5 млн руб. При этом в судах рассматривается несколько исков муниципальных заказчиков к «Стройтранссоюзу» о взыскании более 200 млн руб. долгов по расторгнутым досрочно контрактам. Эксперты считают, что компания пытается ввести контролируемое банкротство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Стройтранссоюз» выступал подрядчиком строительства биатлонного комплекса в Златоусте

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области, Фото пресс-службы правительства Челябинской области «Стройтранссоюз» выступал подрядчиком строительства биатлонного комплекса в Златоусте

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области, Фото пресс-службы правительства Челябинской области

ООО «Строительное транспортное предприятие “Союз”» («Стройтранссоюз», Копейск), сорвавшее сроки строительства ряда социальных объектов в Челябинской области, добилось признания себя несостоятельным. Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 31 октября 2023 года. Временным управляющим компании утвержден член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александр Гонтаренко.

«Стройтранссоюз» направил заявление в суд о признании себя банкротом в апреле этого года из-за долга в размере почти 946 тыс. руб. перед поставщиком тепла — ООО «Теплоэнегосбыт» (Челябинск). В копании указали на невозможность дальнейшей деятельности «ввиду неблагоприятных условий» и собственной неплатежеспособности. На дату подачи заявления о банкротстве общая сумма требований кредиторов по неисполненным денежным обязательствам составляет 3,2 млн руб. «Средства на расчетном счете по состоянию на 31 марта 2023 года отсутствуют. Из содержания заявления следует, что должник имеет следующие активы: основные средства — офисная мебель, техника — 690 тыс. руб., дебиторская задолженность на сумму 3,5 млн руб.»,— говорится в материалах дела. Задолженность перед работниками и налоговым органом отсутствует. Оценив в совокупности представленные доказательства, арбитражный суд региона признал заявление строительной компании о признании себя банкротом обоснованным.

ООО «Стройтранссоюз» выступало подрядчиком строительства крупных социальных объектов в регионе, в том числе биатлонного стадиона в Златоусте, центра по шорт-треку в Челябинске, центра по пятиборью в Сосновском районе, школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, детского сада в Копейске. Большинство контрактов были расторгнуты из-за нарушения сроков или некачественного выполнения работ. Сейчас некоторые муниципальные заказчики взыскивают в суде с бывшего подрядчика неотработанные авансы, убытки и штрафы по расторгнутым контрактам. Так, в январе этого года арбитражный суд региона удовлетворил иск спортивной школы олимпийского резерва №1 имени Светланы Ишмуратовой (Златоуст) о взыскании со «Стройтранссоюза» 57,2 млн руб. задолженности по контракту на строительство биатлонного стадиона. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение первой инстанции законным и обоснованным. Ответчик обжалует его в кассации. Сейчас арбитражный суд региона рассматривает еще один иск спортивной школы на 23,5 млн руб. о взыскании расходов на устранение дефектов, нарушений и повреждений.

Также 158 млн руб. со строительной компании пытается взыскать управление образования Чебаркульского района. Подрядчик возводил школу в деревне Сарафаново на 250 мест с детским садом, которую планировалось открыть в начале 2021 года. В марте этого года заказчик расторг договор в одностороннем порядке. Объект достраивает другая компания.

Кроме того, суд рассматривает иск управления строительства Копейска о взыскании с ООО «Стройтранссоюз» 24,3 млн руб. непогашенного аванса, штрафа и пени по контракту на строительство детского сада на 140 мест. Этот договор также был прекращен в одностороннем порядке заказчиком.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройтранссоюз» было зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Владельцем 100% уставного капитала и генеральным директором является Равкат Азаматов. В 2022 году ООО получило чистый убыток в 3,3 млн руб., что в шесть раз меньше, чем в 2021 году (-19,8 млн). Выручка в прошлом году составила 261,3 млн руб. (167,1 млн годом ранее). В октябре 2022 года Копейский городской суд вынес приговор бывшему совладельцу и экс-директору компании Михаилу Азаматову, обвиняемому в мошенническом хищении 39 млн руб. при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Суд и следствие установили, что подрядчик вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Предприниматель приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, он является фигурантом еще одного уголовного дела, которое сейчас рассматривается в Курчатовском районном суде Челябинска. Соучастниками Азаматова по нему являются бывшая заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. По версии следствия, в 2018–2019 годах замминистра, директор областного учреждения и руководитель «Стройтранссоюза» похитили более 15 млн руб. при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку в Челябинске. Кроме того, следователи считают, что Татьяна Антонова и Алексей Абаимов получили взятки в сумме 2,2 млн и 1,5 млн соответственно от директора подрядной организации за заключение и оплату контрактов на строительство других спортивных объектов.

Руководитель офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков считает, что копейская компания пытается ввести контролируемое банкротство, которое позволяет управлять процедурой для соблюдения интересов компании. «Наличие судебных дел с крупными долгами, а также то обстоятельство, что “Стройтранссоюз” просило утвердить арбитражного управляющего из конкретной СРО, на мой взгляд, говорит о том, что таким образом была реализована попытка ввести контролируемое банкротство. Стоит отметить, что действующим законодательством о банкротстве должник лишен возможности выбирать арбитражного управляющего или СРО, поэтому арбитражный суд Челябинской области применил так называемую “рулетку”, то есть метод случайной выборки СРО. При этом считаю, что при правильной реализации своих прав все заказчики смогут включиться в реестр требований кредиторов, следовательно, рассчитывать на все имеющееся имущество. Также их требования могут быть учтены при привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»,— говорит юрист. По его словам, “субсидиарка” всегда повышает шансы реального взыскания долгов.

Юлия Гарипова