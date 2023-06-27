Путин поручил Шойгу наградить участвующих в подавлении мятежа военных

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам военнослужащих, помогавших подавлять вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». По словам президента, будущий костяк вооруженных сил России должен формироваться из военных, которые сегодня «проявляют себя должным образом».

«Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами»,— сказал президент на встрече с военными летчиками Минобороны (цитата по сайту Кремля).

«Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части»,— добавил президент.

При этом президент пообещал поддержать семьи летчиков, погибших во время мятежа ЧВК «Вагнер». 24 июня силы ПВО «Вагнера» сбили военный самолет Ил-22ВПУ. На борту, говорила военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова, находились десять членов экипажа. По ее данным, они погибли. По сообщению военкора, когда в штабе Южного военного округа основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину задали вопрос о причинах атаки на самолет, тот сослался на «дурака пэвэошника», который без разбора сбивал «все взлетающее».

26 июня во время обращения за несколько минут до заседания с руководителями силовых ведомств Владимир Путин сказал, что бойцов «Вагнера» во время мятежа использовали «втемную». Он предложил наемникам несколько вариантов: подписать контракты с Минобороны, уйти в Белоруссию или «к своим родным и близким». Александр Лукашенко говорил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут помогать белорусским военным.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина