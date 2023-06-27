Медхолдинг «Медскан» планирует купить сеть клиник «Сова» в Краснодаре

Структура медицинского холдинга «Медскан» ведет переговоры о покупке региональной сети многопрофильных клиник «Сова», которая представлена в Краснодарском крае, а также Волгоградской, Воронежской и Саратовской областях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГК «Медскан» была основана Евгением Туголуковым. С 2022 года четвертой долей компании владеет структура «Росатома» — «Русатом Хэлскеа».

90,01% долей ООО «Медицинская клиника "Сова"» принадлежит АО «МЦ "Сова комфорт"» (сейчас они находятся в залоге у Сбербанка). Оставшиеся доли — компании «Сбербанк инвестиции», в июне она получила 49% долей в ООО «Медскан лаб», которое управляет лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник «Медскана». В 2022 году выручка «Совы» составила 611 млн руб., убыток — 194 млн руб.

Краснодарская клиника WMT вошла в состав сети клиник «Сова» в январе 2021 года. Точная сумма сделки не называлась, известно лишь, что речь шла о нескольких сотнях миллионов рублей.

В ноябре 2022 года «Медскан» купил российский бизнес израильской сети On Clinic International, став владельцем 23 многопрофильных клиник в 15 регионах. В декабре холдинг приобрел сеть лабораторий KDL. Суммы сделок не раскрываются, но источники «Ведомостей» оценивали их в 1,68 млрд руб. и 19–20 млрд руб. соответственно.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram