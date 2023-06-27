Краснодар занял пятое место в рейтинге качества жизни среди городов РФ

Краснодар занял пятую строчку в рейтинге качества жизни среди российских городов по итогам I полугодия 2023 года. При этом лидером рейтинга стал Сочи. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В исследовании отмечается, что жители Краснодара и Сочи меньше других жалуются на состояние сферы образования и чаще прочих высказываются положительно о работе ЖКХ.

Основными проблемами, снижающими качество жизни в Краснодаре названы плохие условия для ведения бизнеса, низкая доступность жилья, недоступность учреждений культуры, конфликтное общество и проблемы с дорогами.

«Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга на основании доли жителей, 2 имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе»,— говорится в исследовании.

Всего краевой центр набрал 72,7 баллов из 100 возможных. На первом месте — Сочи (82,4 балла). Далее следуют Москва (80,3 балла), Санкт-Петербург (75,8) и Севастополь (73,9). Новороссийск расположился на 25 строчке списка (68,9), Симферополь — на 40-й (66,4).

Анастасия Донскова

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