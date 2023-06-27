Члены общественной палаты Удмуртии смогут получать компенсацию за понесенные личные расходы

Депутаты госсовета Удмуртии установили порядок получения членами общественной палаты республики компенсации расходов, которые они понесли при осуществления ими полномочий. Соответствующие изменения приняты в республиканский закон «Об Общественной палате Удмуртской Республики». Отмечается, что деятельность этого совещательного органа финансируется из регионального бюджета, однако до сих пор порядок компенсации расходов, понесенных членами общественной палаты, определен не был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Выплачиваться компенсация будет при участии членов общественной палаты в мероприятиях, которые проводятся вне их постоянного места жительства и не в Ижевске. Восполнять будут расходы на проезд в экономклассе к месту проведения мероприятия, найм жилья на период мероприятия и суточные. Если мероприятие проводится за пределами России, члену общественной палаты также компенсируются расходы на оформление загранпаспорта, виз, медстраховки и некоторых других сборов.

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