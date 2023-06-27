Вице-мэр Перми Ольга Андрианова назначена врио главы города

Временно исполняющей обязанности главы Перми стала вице-мэр Ольга Андрианова. Соответствующее решение приняла Пермская городская дума на пленарном заседании. Господа Андрианова будет руководить городской администрацией с 28 июня до завершения конкурса по отбору главы Перми.

Предыдущий руководитель Перми Алексей Демкин, возглавлявший город с 2020 года, покинул должность досрочно в связи с переходом в правительство Пермского края на пост вице-премьера. Отметим, что ранее источники «Ъ» рассказывали о предполагаемом конфликте между губернатором Пермского края и главой Перми. Сам Дмитрий Махонин существование конфликта с господином Демкиным отрицал, но публично критиковал деятельность мэрии, а также внес на рассмотрение краевого парламента закон о передаче ряда полномочий городской администрации краевому правительству.

Ольга Андрианова была назначена заместителем главы Перми в августе 2022 года. В мэрии она курировала функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Ранее она руководила государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, работала заместителем краевого министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности, заместителем руководителя Пермского УФАС.

Константин Кадочников, Пермь