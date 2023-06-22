На полномочия глядя

Масштабный, резонансный проект губернатора Пермского края о передаче полномочий мэрии Перми на региональный уровень не был рассмотрен на июньском заседании заксобрания. Ожидается, что депутаты обсудят его в августе. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что в связи с ожидаемой отставкой главы Перми Алексея Демкина инициатива губернатора к августу может быть скорректирована или отозвана. В заксобрании и администрации губернатора эти версии не подтверждают и заявляют, что проект планируется рассмотреть в августе. Эксперты полагают, что итоговый вариант законопроекта будет зависеть от договоренностей между городскими и краевыми властями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера, 22 июня, депутаты Законодательного собрания Прикамья на пленарном заседании в двух чтениях приняли законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа в области осуществления дорожной деятельности». В поддержку законопроекта при рассмотрении во втором чтении единогласно проголосовали 55 депутатов.

Проект, внесенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, предусматривает с 2024 года передачу с муниципального на краевой уровень полномочий по организации и мониторингу дорожного движения на автодорогах местного значения, в том числе функций по содержанию дорожных знаков, установке и содержанию оборудования для автоматизированного учета интенсивности движения, мониторинга и управления дорожным движением.

Второй, более масштабный законопроект губернатора, касается передачи на региональный уровень полномочий мэрии Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Этот проект депутаты на июньском заседании не рассматривали. Ожидается, что его рассмотрят на августовском заседании.

Отметим, инициатива была внесена на фоне предполагаемого конфликта между Дмитрием Махониным и главой Перми Алексеем Демкиным. Однако в конце июня стало известно, что господин Демкин может покинуть должность по собственному желанию. Предположительно заявление о досрочном прекращении полномочий будет рассматриваться на заседании Пермской думы 27 июня. Официально эта информация, впрочем, не подтверждалась.

На встрече с руководителями пермских СМИ господин Махонин утверждал, что перераспределение полномочий в пользу регионального правительства повысит оперативность и эффективность госуправления.

Один из информированных источников, полагает, что рассмотрение законопроекта в августе может быть связано с желанием более тщательно обсудить тему перераспределения полномочий. «Это очень большой объем полномочий, должно быть серьезное обсуждение»,— отметил собеседник. Другой источник полагает, что проект может быть отозван вовсе: «Он родился в период острой фазы противостояния мэра и губернатора, сейчас ситуация нормализовалась, нет необходимости в радикальных изменениях».

В пресс-службе заксобрания сообщили, что инициативу губернатора изначально планировалось рассмотреть в августе, так как она поступила за рамками установленного срока (месяц). Укладывался ли в установленные сроки проект о перераспределении полномочий по дорожной деятельности, в парламенте не уточнили.

Председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов также сообщил корреспонденту «Ъ-Прикамье», что рассмотрение проекта было запланировано на август. «Были замечания государственно-правового управления, все они устраняемы, носят редакционный характер. Все можно доработать между чтениями, кардинальных изменений не будет»,— поделился руководитель профильного комитета.

В департаменте информационной политики администрации губернатора тоже заявили, что вносить принципиальные изменения в проект не планируется: «Ничего не менялось и не меняется».

Политтехнолог Виктор Соколов полагает, что к августу проект может быть скорректирован. «В актуальном варианте на краевой уровень передается слишком большой объем полномочий. Это увеличивает ответственность регионального руководства. Кроме того, рискованно брать на себя дополнительные обязательства в год президентских выборов»,— полагает эксперт. «Тем более смысл перераспределения теряется, если Алексея Демкина в мэрии сменит человек из губернаторской команды. Цель достигнута — зачем дополнительные риски? Думаю, все будет зависеть от договоренностей между губернатором и Алексеем Демкиным, особенно условий отставки последнего»,— добавил Виктор Соколов.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов