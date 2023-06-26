Мэр Перми Алексей Демкин уходит в отставку

Глава Перми Алексей Демкин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Оно будет рассмотрено завтра на заседании Пермской городской думы. Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, глава региона предложил господину Демкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Функционал нового зампреда будет объявлен в среду, 28 июня, на заседании правительства региона. Кто будет назначен и. о. градоначальника, в сообщении пресс-службы губернатора не указано.

Ранее «Ъ» сообщал о предполагаемом конфликте между губернатором Пермского края и главой Перми. Сам Дмитрий Махонин существование такого конфликта отрицал, но не раз публично критиковал работу мэрии, а также внес на рассмотрение краевого парламента закон о передаче ряда полномочий мэрии краевому правительству.

Среди возможных кандидатов на должность мэра Перми назывались министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, министр социального развития региона Павел Фокин, советник губернатора, руководитель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, вице-премьеры краевого правительства Александр Борисов, Андрей Алякринский и Дмитрий Самойлов, а также заместители главы Перми Эдуард Хайруллин и Ольга Андрианова.

Подробнее о конфликте губернатора и мэра в Перми — в материале «Ъ».

Константин Кадочников, Пермь