Болота не отпускают

Ученые и экологи просят МИД сохранить членство России в Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. О целесообразности выхода из соглашения ведомство заявило после принятой странами-участницами резолюции с осуждением РФ как агрессора. Минприроды обсуждает с другим ведомствами дальнейшее участие России в соглашении – на совещании в начале июня говорилось, в частности, что выход из него стоит поддержать, поскольку «перелетные птицы могут быть использованы вне экологических целей». Комментировать протокол совещания в Минприроды не стали, сославшись на его статус для служебного пользования. Информированный источник “Ъ” пояснил, что конвенция администрируется не ООН, а международной НКО, контролируемой США. Решение о выходе будет принимать правительство — в том числе после консультаций с научным сообществом. Опрошенные “Ъ” ученые полагают, что выход из конвенции лишит РФ доступа к части научных данных и увеличит риски для охраняемых угодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экологи опасаются, что российским болотам может не хватить международной защиты

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Экологи опасаются, что российским болотам может не хватить международной защиты

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экспертный совет по заповедному делу обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой сохранить членство России в Рамсарской конвенции. «Мы осознаем всю сложность внешнеполитической обстановки для нашей страны сегодня,— говорится в письме (есть у “Ъ”).— Но тем не менее выражаем уверенность, что дальнейшее пребывание Российской Федерации именно в качестве стороны Рамсарской конвенции в полной мере отвечает национальным интересам самой России, направлено на сохранение уникальных экосистем нашей страны». Обращение подписали более 30 ученых и экологов, включая трех членов-корреспондентов РАН.

Рамсарская конвенция (она же Конвенция о водно-болотных угодьях) была принята в 1971 году в Рамсаре (Иран) для защиты водоплавающих перелетных птиц. Сейчас участниками конвенции являются 172 государства. СССР ратифицировал документ в 1977 году, Россия сохраняет членство как правопреемница. В водно-болотных угодьях России, находящихся под защитой Рамсарской конвенции, расположены в том числе 16 заповедников, один нацпарк, 10 федеральных и 22 региональных заказника, один природный парк и 24 памятника природы. Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

Поводом для письма Экспертного совета стало совещание Минприроды 6 июня. Согласно протоколу (есть у “Ъ”), там была оглашена позиция МИД России о необходимости выхода из Рамсарской конвенции. Причина — «антироссийская резолюция», принятая странами-участниками еще в ноябре 2022 года. В ней говорилось про «разрушительное воздействие агрессии Российской Федерации на экологическую ситуацию в Украине»; участники конвенции потребовали «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

В протоколе совещания приводится «позиция научных кругов»: ВНИИ «Экология» и Институт лесоведения РАН выступили за сохранение членства в конвенции. Профильный департамент Минприроды поддержал позицию МИДа – в частности, «ввиду того, что перелетные птицы могут быть использованы вне экологических целей». В пресс-службе Минприроды отказались подробно комментировать “Ъ” эту тему, заявив, что «некоторые протоколы совещаний являются документами для служебного пользования», но напомнили о резолюции, которая «призывает оказывать давление» на РФ.

В МИД “Ъ” пояснили, что Минприроды на основании поручения правительства от 27 января проводит «совещания с заинтересованными федеральными органами целью выработки единого подхода в отношении дальнейшего участия нашей страны в работе конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц». С учетом служебного характера межведомственного согласования МИД «считает нецелесообразными какие-либо комментарии». Вместе с тем информированный источник заявил “Ъ”, что Рамсарскую конвенцию администрирует не ООН, а международная НКО «Международный союз охраны природы», «секретариат которого контролируется США», а «площадка конференции сторон конвенции используется для внедрения антироссийских нарративов» — примером можно считать резолюцию XIV конференции сторон в ноябре 2022 года, содержащую призыв «принимать во внимание агрессию Российской Федерации и грубые нарушения международного права», назначая представителей РФ «на руководящие позиции в органах и рабочих группах секретариата конвенции».

Собеседник “Ъ” подчеркнул, что решение о выходе России из конвенции «обсуждается», но пока не принято правительством. По словам источника, российское научное сообщество должно определить, что оно получает от участия страны в конвенции такая работа ведется, но заключения пока нет. В стремлении «раскрутить» тему выхода России из Рамсарской конвенции «просматривается намерение без углубления в причины и детального изучения ситуации ввести в информполе тезис о якобы ненадлежащем уровне охраны окружающей среды в России и игнорировании нашей страной международных документов по этой тематике», отмечает источник “Ъ”.

В совещании Минприроды 6 июня участвовал ведущий научный сотрудник ВНИИ «Экология» Алексей Благовидов. По его словам, участие в конвенции дает российским ученым большой объем научных данных. В случае выхода из нее на уровне двусторонних соглашений с каждой страной—участницей иметь доступ к такому количеству данных будет невозможно. Ученый также отметил, что в ходе совещания чиновники никак не расшифровали аргумент про «использование перелетных птиц вне экологических целей».

В протоколе совещания Минприроды говорится: если правительство решит прекратить членство, то МИД должен будет «проработать возможность получения Российской Федерацией статуса наблюдателя в Рамсарской конвенции». Член Экспертного совета по заповедному делу, бывший сотрудник Минприроды Всеволод Степаницкий считает, что статус наблюдателя не даст России преимуществ: «Представитель Минприроды сможет просто поехать на очередное заседание сторон — будет сидеть там, слушать. Если позволят обстоятельства, ему дадут выступить, но ничего более». Он уверен, что без статуса полноправного участника конвенции над Россией «схлопнется защитный зонтик» международного природоохранного соглашения, благодаря которому экологам «не раз удавалось отстоять территории в конфликтах с бизнесменами и хозяйственниками».

Президент Союза охраны птиц Владимир Мельников подтверждает: не все рамсарские угодья России защищены отдельным государственным природоохранным статусом. «Международный статус рамсарских территорий порой является главным аргументом для их сохранения,— говорит орнитолог.— Основываясь именно на нем, можно вести аргументированный диалог с природопользователями — и искать альтернативные варианты, чтобы сохранить территории».

Авторы обращения к министру иностранных дел Сергею Лаврову признают, что ноябрьская резолюция конференции сторон «выходит за рамки мандата конвенции и создает крайне нежелательный прецедент ее политизации». Тем не менее в Экспертном совете по заповедному делу отмечают: большинство перелетных птиц, чьи места обитания защищает конвенция, «прилетают весной в Россию с территорий дружественных государств — после зимовок в Китае, Индии, Иране, Азербайджане, странах Ближнего Востока и Африки». Именно поэтому экологи полагают, что, выйдя из конвенции, Россия потеряет «широкие возможности сотрудничества с этими странами». Отдельно они отмечают, что в Китае «охрана водно-болотных угодий — значимый элемент внутренней и внешней политики». «Одним из важных достижений политики становления "экологической цивилизации" Си Цзиньпина стало принятие КНР в 2022 году специального закона об охране водно-болотных угодий»,— приводят пример ученые, добавляя, что Китай — лидер и среди участников Рамсарской конвенции.

Господин Степаницкий опасается, что выход из Рамсарской конвенции создаст негативный прецедент не только для охраны природы: «Кому-то может захотеться выйти и из Конвенции всемирного наследия ЮНЕСКО, например, если это так легко. Тогда вообще все можно будет разрушить в угоду бизнесу».

Полина Ячменникова, Анастасия Домбицкая, Эмилия Габдуллина, Александр Черных